گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در استان سمنان صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، بهروز اسودی در جمع فعالان صنعتی استان سمنان بیان داشت: پس از اعلام فراخوان به واحدهای اقتصادی از طریق مکاتبه، ارسال پیامک، درج در سامانه و تماس تلفنی مستقیم به مدیران واحدها، حدود ۳۴ واحد تولیدی، صنعتی، صنایع معدنی، نمایندگی های مجاز خودرو، دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و در آزمون این امر مشارکت داشته اند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر استقبال واحدها در این دوره نسبت به دوره اول، اظهار کرد: خوشبختانه تعداد متقاضیان این دوره نسبت به سال گذشته، ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان چهار شاخص ارزیابی منتخبان رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان است، ابراز داشت: در مجموع پس از برگزاری جلسات کمیته فنی و بازدید از واحدها در تطبیق شرایط متقاضیان با آئین نامه موجود، واحدهای واجد شرایط مشخص و ۲۰ واحد تولیدی و خدماتی استان موفق به دریافت این گواهینامه شدند.

اسودی بیان داشت: موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده و ترغیب و تشویق بنگاه های اقتصادی به رعایت حقوق مصرف کنندگان و خریداران از موضوعاتی است که امروز از سوی دولت ها و بنگاه های اقتصادی به عنوان راهبردی مناسب در توسعه و هدایت جریان تولید به سمت مصرف بهینه دنبال می شود.

وی افزود: این موضوع در جامعه نیز با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام به رعایت حق الناس و احترام به خریدار و رعایت حقوق آن ها، به عنوان یک رکن مهم تلقی می شود.