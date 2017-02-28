مشکل وزارت صمت با گمرک حل می شود/سامانه باید در اختیار گمرک باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با دفاع تمام قد از عملکرد گمرک در شفافیت و مبارزه با فساد به اختلاف میان گمرک و وزارت صنعت بر سر طرح جامع گمرک واکنش نشان داد و گفت: گمرک مسئول اصلی دروازه ورودی و پنجره واحد است.

معاون اول رئیس جمهور در واکنش به مشکل وزارت صمت با گمرک وضرورت رفع این اختلاف افزود:حتما این کار را می کنم و حتما با هماهنگی دستگاهها انجام خواهد شد، چون گمرک مسئول اصلی است و باید دروازه ورودی و پنجره واحد گمرکی در اختیار آن قرار بگیرد و وزارت صمت مسئول تجارت خارجی کشور هست و نظراتی هم دارد.

وی در ادامه به دفاع از عملکرد گمرک پرداخت و گفت: گمرک دروازه اصلی کشور است و ورود وخروج کالا در آنجا اتفاق می افتد؛ در این میان، سامانه های خوبی در گمرک ایجاد شده، الان با سامانه ای که در گمرک ایجاد شده ۲۳ دستگاه به هم متصل هستند یعنی به محض اینکه شما در وزارت صمت ثبت سفارشی برای واردات انجام می دهید این به صورت آنلاین و بر خط در اختیار گمرک قرار می گیرد.

جهانگیری ادامه داد: الان به محض اینکه به کسی ارزی در بانک تخصیص داده می شود این بلافاصله در اختیار گمرک قرار می گیرد. الان وقتی که کشتی از مقصد حرکت می کند، به گمرک اعلام می کند که من با این کالاها بارنامه دارم وبه سمت بندر ایران حرکت می کنم، بنابراین گمرک در مسیر حرکت کشتی تا رسیدن به اینجا تمام کارهایی که باید انجام بگیرد را انجام می دهد، همچنین در مسیر گمرک هم کامیون وقتی بیرون می آید کاملا در کنترل گمرک است تا به انبار برسد.