کیفیت هوای مشهد در وضعیت سالم قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کیفیت هوای مشهد، اظهار کرد: براساس اطلاعات جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوای این شهر با شاخص کیفیت ۸۸ پی.اس.آی در شرایط سالم قرار دارد.

وی شاخص کیفیت هوا در روز گذشته را ۱۰۹ پی.اس.آی عنوان کرد و افزود: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن و منواکسید کربن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت کاسته شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان‌ رضوی با اشاره به اینکه تنها دو ایستگاه دارای بیشترین بار آلودگی هستند، گفت: وضعیت هوا در ایستگاه های الهیه با ۱۲۴ و ساختمان با ۱۰۴ پی.اس.آی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند.

وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین ۵۱ تا ۱۰۰ پی.اس.آی باشد نشان‌دهنده هوای سالم است، افزود: در سایر ایستگاه های سطح شهر مشهد شاخص کیفیت هوا کمتر از ۱۰۰ پی.اس.آی بوده و هوا در آن نقاط سالم است.

صالحی تصریح کرد: ایستگاه ویلا با شاخص ۳۶ پی.اس.آی را می توان پاک ترین نقطه شهر مشهد دانست.

وی عنوان کرد: ۶۵ تا ۷۹ درصد از آلودگی هوای مشهد به دلیل تردد وسایل نقلیه است که با کاهش تردد خودروهای شخصی و افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی می‌توان بار آلودگی هوا را مدیریت و کاهش داد.