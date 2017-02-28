شهردار سابق شهریار دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش شهردار پیشین شهریار به دلیل آنچه سوء استفاده از موقعیت شغلی اعلام شده است دستگیر شد.

روح الله حسین زاده دادستان شهرستان شهریار به خبرنگار مهر گفت:این طور که بنده اطلاع دارم پرونده وی در مراجع قضایی تهران بوده است.