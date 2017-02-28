  1. استانها
  2. تهران
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

لحظاتی پیش؛

شهردار سابق شهریار دستگیر شد

شهردار سابق شهریار دستگیر شد

شهریار- دادستان شهریار از دستگیری شهردار سابق این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش شهردار پیشین شهریار به دلیل آنچه سوء استفاده از موقعیت شغلی اعلام شده است دستگیر شد.

روح الله حسین زاده دادستان شهرستان شهریار به خبرنگار مهر گفت:این طور که بنده اطلاع دارم پرونده وی در مراجع قضایی تهران بوده است.

کد مطلب 3919625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها