اجرای نمایش «برای کلاه آهنی ها» و «مافیا» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مافیا» به تهیه کنندگی بابک قهرمانی و با بازی نگار عابدی، حمیدرضا فلاحی، علی تاجمیر، میثاق زارع، غزاله نظر، اِروین گالستیان، تنی آواکیان و با صدای گلچهر دامغانی داستان ۷ دوست در یک مهمانی خداحافظی است که مافیا بازی می کنند و به تدریج لایه‌هایی از زندگیِ گذشته و حال آنها باز می شود.

«مافیا» هر شب ساعت ۲۱ روی صحنه می رود.

همچنین نمایش «برای کلاه آهنی ها» با بازی محمدعلی حسینعلی پور، میثاق زارع، پژمان عبدی، مهتاب شیروانی، به مقوله جنگ می پردازد. این نمایش در هشتمین دوره‌ جشنواره‌ سراسری تئاتر ماه موفق به دریافت ۵ جایزه (نمایشنامه، کارگردانی، طراحی صحنه، بازیگری زن، بازیگری مرد) شده است.

نمایش «برای کلاه آهنی ها» هر شب ساعت ۱۹ اجرا می شود.