نمایشگاه بهاره شهرستان شادگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه فروش بهاره، با نظارت مستقیم اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت در محل پارک شهر به صورت رسمی افتتاح شد.

رئیس اتاق اصناف شادگان با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در شادگان اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۰ اسفند آغاز و تا ۲۰ اسفند نیز ادامه خواهد داشت.

عباس عساکره بیان کرد: در این نمایشگاه تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله آجیل، خشکبار، مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی، کیف و کفش و لباس ارائه می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه ورود به ماه های پایانی سال هستیم و با التهابی که در بازار به وجود می آید و تقاضا برای اقلام و نیاز برای عرضه افزایش می یابد، سعی داریم برگزاری این نمایشگاه بتواند بستر لازم را برای آرامش در روزهای پایان سال فراهم کند.

رئیس اتاق اصناف شادگان گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها به منظور کنترل بازار، فعال کردن تیم‌ های نظارتی سیار است که این تیم‌ ها به صورت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت داشته و با متخلفان برخورد خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بهاره شادگان تا ۲۰ اسفندماه در محل پارک شهربازی واقع در میدان امام خمینی (ره) این شهر دایر خواهد بود.