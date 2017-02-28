نمایشگاه بهاره شهرستان شادگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه فروش بهاره، با نظارت مستقیم اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت در محل پارک شهر به صورت رسمی افتتاح شد.
رئیس اتاق اصناف شادگان با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در شادگان اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۰ اسفند آغاز و تا ۲۰ اسفند نیز ادامه خواهد داشت.
عباس عساکره بیان کرد: در این نمایشگاه تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله آجیل، خشکبار، مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی، کیف و کفش و لباس ارائه می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه ورود به ماه های پایانی سال هستیم و با التهابی که در بازار به وجود می آید و تقاضا برای اقلام و نیاز برای عرضه افزایش می یابد، سعی داریم برگزاری این نمایشگاه بتواند بستر لازم را برای آرامش در روزهای پایان سال فراهم کند.
رئیس اتاق اصناف شادگان گفت: یکی از مهمترین برنامهها به منظور کنترل بازار، فعال کردن تیم های نظارتی سیار است که این تیم ها به صورت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت داشته و با متخلفان برخورد خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بهاره شادگان تا ۲۰ اسفندماه در محل پارک شهربازی واقع در میدان امام خمینی (ره) این شهر دایر خواهد بود.
نظر شما