انتصاب معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در حکمی آسیه مزینانی را به عنوان معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران منصوب کرد.

در حکم رجبی معمار آمده است:

«با توجه به تجربیات و توانمندی‌های سرکارعالی بدین وسیله با حفظ سمت قبلی (مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل خانه هنرمندان ایران) به عنوان «معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارم همچون گذشته با هماهنگی کامل با اینجانب و بهره‌گیری از همکاری و مشورت دیگر مدیران، در ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها و اقدامات خانه همت نمایید و برنامه‌ها، آثار و مراسم گوناگونی که آن معاونت تدارک می‌بیند و یا میزبان هنرمندان و نهادهای مختلف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی است شاهد کیفیت برتر و در تراز جایگاه و شأن رفیع خانه هنرمندان ایران باشد.»