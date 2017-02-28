انتصاب معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در حکمی آسیه مزینانی را به عنوان معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران منصوب کرد.
در حکم رجبی معمار آمده است:
«با توجه به تجربیات و توانمندیهای سرکارعالی بدین وسیله با حفظ سمت قبلی (مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل خانه هنرمندان ایران) به عنوان «معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران» منصوب میشوید.
انتظار دارم همچون گذشته با هماهنگی کامل با اینجانب و بهرهگیری از همکاری و مشورت دیگر مدیران، در ارتقاء کیفیت فعالیتها و اقدامات خانه همت نمایید و برنامهها، آثار و مراسم گوناگونی که آن معاونت تدارک میبیند و یا میزبان هنرمندان و نهادهای مختلف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی است شاهد کیفیت برتر و در تراز جایگاه و شأن رفیع خانه هنرمندان ایران باشد.»
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