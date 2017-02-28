طرح ملی همیار گردشگری در خراسان جنوبی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عربی صبح سه شنبه در جلسه اطلاع رسانی و تبلیغات خدمات سفر نوروزی شهرستان بیرجند با بیان این مطلب اظهار کرد: این طرح در سطح ملی و برای اولین بار به صورت پایلوت در بیرجند اجرایی می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای نوروز سال ۹۶ بیان کرد: برای نوروز پیش رو برنامه های متنوعی پیش بینی شده است.

عربی ادامه داد: تلفن ۳۱۷۵ برای راهنمای مسافران نوروزی و رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات آن ها راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه تورهای یک روزه بیرجند گردی را برای نوروز آینده پیش بینی کرده ایم، افزود: همچنین نمایشگاه های عکس تاریخی برای این ایام پیش بینی شده است.

عربی از تهیه نرم افزار راهنمای گردشگری خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این نرم افزار تمامی اطلاعات به دو زبان انگلیسی و فارسی آمده است.

برپایی ۳۶ غرفه صنایع دستی برای نوروز

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: برای نوروز پیش رو، برپایی ۳۶ غرفه صنایع دستی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری مراسمات سنتی و آیینی مانند کوزه شکنی، برپایی اولین موزه عروسک و اجرای موسیقی های محلی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای نوروز پیش رو است.

عربی ادامه داد: همچنین کتاب معرفی جاذبه های گردشگری هر شهرستان برای مسافران نوروزی به چاپ می رسد.

وی با بیان اینکه باید در تبلیغات محیطی نوروزی از موازی کاری پرهیز شود، افزود: بسیاری از موازی کاری ها باعث می شود که خروجی مطلوبی نداشته باشیم.

عربی با بیان اینکه باید به معرفی فضاهای گردشگری و تفرجگاه های استان پرداخته شود، گفت: باید نقشه ای کامل و جدید از بیرجند تهیه شود.

ورودی های بیرجند زیبنده شهر فرهنگی نیست

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به ورودی های شهرستان بیرجند بیان کرد: ورودی های بیرجند زیبنده شهر فرهنگی نیست.

وی با بیان اینکه باید ورودی های بیرجند به عنوان شهری تاریخی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: همچنین باید در نصب المان ها به مفاخر استان پرداخته شود.

عربی با اشاره به خشکسالی های چندین ساله در خراسان جنوبی بیان کرد: باید گردشگری را یکی از اولویت ها در توسعه استان بدانیم.

وی با بیان اینکه ورود گردشگران به استان مزیت های زیادی را به همراه دارند، افزود: گردشگری باعث ایجاد اشتغال، رفع محرومیت و مهاجرت معکوس می شود.