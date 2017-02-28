به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح سه‌شنبه در جمع دانش‌آموزان شرکت‌کننده در نخستین جشنواره ورزشی مدارس سمپاد اظهار داشت: توجه معلمان و دانش آموزان به ساحت زیستی و بدنی لازم و ضروری است.

وی افزود: همه آحاد جامعه باید به نسبت به سلامتی و بدنی خود توجه داشته باشند و این مسئله برای نسل آینده ساز اهمیتی مضاعف دارد.

کرمی گفت: امسال ۹۰ هزار نفر دانش‌آموز بوشهری در المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای شرکت کردند و به عبارتی ۵۰ درصد جمعیت دانش آموزی استان در این مسابقات حضور یافتند.

وی اضافه کرد: از دو هزار و ۵۰۰ دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس سمپاد(تیزهوشان) دو هزار و ۵۰۰ نفر در جشنواره امروز مشارکت دارند که برای گام اول اقدام ارزنده‌ای است.

معاون تربیت بدنی و سلامت نیز گفت: در برخی از بیماری‌های خاصی در استان بوشهر رکورددار هستیم.

حسن قلندری افزود: در دیابت، نارسایی‌های کلیوی و بیماری‌های قلبی یکی از ۳ استان نخست کشور هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: توجه به تعییر سبک زندگی حیاتی است و برای کهش میزان بیماری‌ها باید سبک زندگی را تغییر دهیم.