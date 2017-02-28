جامعه ایثارگری در اولویت جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده در اولین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار، با اشاره به اینکه ۷۰درصد فرزندان جامعه ایثارگری در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل هستند، گفت: ۲۱۸هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: جامعه ایثارگری برای عضویت در هییت علمی دانشگاه آزاد در اولویت هستند و تا بیستم اسفند ماه فرصت ثبت نام دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: در دانشگاه آزاد این امکان وجود دارد که از اعضای جامعه ایثارگری مشغول به کار در دانشگاه آزاد شوند به طوری که هم اکنون بیش از دو هزار نفر از جامعه ایثارگری به عنوان کارمند مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به ایجاد ۸۷ بنای یادمان برای شهدا در دانشگاه آزاد گفت: این تعداد تا پایان سال آینده ایجاد می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پرداخت شهریه از سوی جامعه ایثارگری گفت: گروه الف به صورت رایگان تحصیل می کنند و گروه ب از تخفیفات ویژه ای برخودار هستند.