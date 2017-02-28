طلسم بی مدالی شکست/ جمشیدیان صاحب برنز جوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا امروز سه شنبه دهم اسفند ماه مسابقات استقامت جاده جوانان برگزار شد.

در پایان این بخش که به مسافت ۸۹.۶ کیلومتر برگزار شد امیرحسین جمشیدیان رکابزن جوان کشورمان موفق شد به عنوان نفر سوم از خط پایان گذشته و مدال برنز این رقابتها را از آن خود کند. جمشیدیان در مسابقات قهرمانی آسیای بخش پیست که در هندوستان برگزار شد نیز ایران را صاحب یک مدال طلا و یک نقره کرده بود.

امروز همچنین رکابزنان بزرگسال زن نیز در مسافت ۸۹.۶ کیلومتر در بخش استقامت جاده به رقابت می پردازند.

فردا چهارشنبه مسابقات بخش استقامت جاده زیر ۲۳ سال به مسافت ۱۱۵.۲ کیلومتر (مردان) و استقامت جاده جوانان به مسافت ۶۴ کیلومتر (بانوان) برگزار خواهد شد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا تا دوازدهم اسفندماه در بحرین در جریان است.