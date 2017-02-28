بودجه خانه های فرهنگ گرگان افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی شورای شهر گرگان، محمدابراهیم جرجانی با بیان این مطلب که هدف از ایجاد خانه های فرهنگ برقراری ارتباط با شهروندان و توسعه و ارتقا فرهنگ شهروندی با برگزاری دوره های مختلف آموزشی است، افزود: خانه های فرهنگ به نوعی پشتیبان فرهنگی شهرداری هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش ارایه شده از کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در این جلسه در حال حاضر ۱۴ خانه فرهنگ در محلات مختلف شهر زیر نظر سازمان در حال فعالیت هستند اما با توجه به استاندارهای موجود هر محله باید دارای یک خانه فرهنگ باشد که این موضوع نیازمند حمایت و برنامه ریزی است.

جرجانی با بیان اینکه فعالیت های آموزشی خانه های فرهنگ بسیار گسترده، متنوع و پرمخاطب است، خاطر نشان کرد: با توجه به کارکردهای شهری خانه های فرهنگ به ویژه در حوزه آموزش و توانمندسازی شهروندان نقش این مراکز در تقویت بنیان های فرهنگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که از ظرفیت این خانه های فرهنگ در موضوعات مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باید استفاده بهینه شود.