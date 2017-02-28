به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباس احمدی در نشست تخصصی بررسی چالش های محیط طبیعی استان تهران که باحضور استادان دانشگاه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد، گفت: یکی از بزرگترین چالش های این حوزه نبود برنامه جامع مدیریتی برای حفظ گونه های مورد اهمیت است. البته چهار پنج سال قبل برنامه عملیاتی برای ۳۰ گونه جانوری نوشته شد که بسیار ایده آل و مفصل هم تهیه شد اما به همین دلیل غیر قابل اجرا بود.

وی افزود: ما پیشنهاد می‌کنیم که برای تعداد محدودی ازگونه‌های شاخص و با ارزش اقتصادی و تجاری ماننند، کل و بز، آهو جبیر، قزل آلای خالدار و افعی دماوندی برنامه جامع مدیریتی تهیه کنیم.

احمدی، نبود پایش وحوش را یکی دیگر از چالش های محیط طبیعی استان تهران عنوان کرد و گفت: از سال ۹۲ تغییراتی در چارت سازمانی ایجاد شد و به واسطه آن پایش و مانیتوری جمعیت به اداره پایش در معاونت محیط زیست انسانی سپرده شد که اطلاعات زیادی از نحوه مدیریت حیات وحش ندارد.

رئیس اداره محیط زیست طبیعی استان تهران با اشاره به نبود تطابق در طبقه بندی گونه های در معرض تهدید، تاکید کرد: فهرست گونه های در معرض تهدید باید در سطح منطقه، استان و کشور تهیه شود چرا که برخی از گونه ها در فهرست جهانی وضعیت خوبی دارند اما ممکن است در سطح منطقه در حال انقراض باشد مثلا کل و بز در منطقه ورجین چنین وضعیتی دارد.

احمدی با بیان اینکه اطلاعات یکپارچه در زمینه گونه های گیاهی استان هم وجود ندارد، اظهار کرد: عدم کارآیی در مدیریت شبکه حفاظت موضوع دیگری است، که باید به آن توجه شود چراکه بخش هایی در محیط زیست استان قابلیت معرفی به عنوان ذخیره گاه زیست کره دارد بنابراین سازمان باید هر چه سریعتر به اصلاح حق بهره برداری، خروج فعالیت انبوه و خرید مستثنیات اقدام کند.

وی در این خصوص افزود: اگر سازمان فقط در حفاظت افعی دماوندی برنامه مدیریتی اجرا می‌کرد، استحصال غیر تجاری از این گونه در سرم سازی می‌توانست تمام هزینه های خروج دام از مناطق تحت حفاظت را جبران کند اما ارزش های محیط زیست احصا نشده است.

محمدعلی عبدلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نیز در این باره گفت: ارزشگذاری اقتصادی زمانی می‌تواند برای محیط زیست مفید باشد که شناخت عمیق و دقیق نسبت به ظرفیت ها و تهدیدهای منطقه وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اکوسیستم آبی پارک ملی لار گفت: چنین اکوسیستم آبی در هیچ یکی از پارک های داخلی وجود ندارد که این اندازه درباره آن مطالعه شده باشد. از این رو، قابلیت تبدیل به یک سایت مطالعاتی وجود دارد البته این مطالعات در بخش گونه های طبیعی کم تر دیده شده است.

علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این خصوص پیشنهاد کرد از ظرفیت دانشجوهای محیط زیست برای انجام این مطالعات استفاده شود.

وی در ادامه با تایید لزوم تهیه برنامه برای گونه های در معرض انقراض منطقه ای گفت: برنامه هایی برای احیای این گونه های جانوری و گیاهی باید تهیه شود.

نشست تخصصی بررسی چالش های محیط زیست طبیعی استان تهران در آخرین روز از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست و در غرفه اداره کل محیط زیست استان تهران برگزار شد.