شکوفایی فوتبال موجب ارتقای سایر رشته های ورزشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم پیش از ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان همدان اظهار داشت: تجربه نشان داده که قدرتمندی در فوتبال، زمینه‌ساز شکوفایی دیگر ورزش‌ها خواهد بود.

رسول منعم افزود: شکوفایی و رشد این ورزش موجب رشد سایر رشته ها خواهد شد و باید کاری کنیم فوتبال همدان به جایگاهی در شان خود بازگردد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه باید به کسی که رای اعتماد مجمع را می گیرد کمک کنیم، گفت: هرکسی که امروز رأی را از مجمع بگیرد مورد حمایت دستگاه ورزش استان و فدراسیون فوتبال خواهد بود و باید فوتبال همدان را به جایگاه خودش برساند.

وی بابیان اینکه برای فوتبال کشور به خصوص تیم ملی بزرگسالان و رسیدن به جام جهانی آرزوی موفقیت داریم، گفت: ورزش استان با وجود همه کمبودها در سال جاری توفیقات زیادی در عرصه‌های ورزشی کسب کرده است.

گفتنی است در این مراسم مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان همدان برگزار و عباس صوفی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال استان همدان انتخاب شد.

سرنوشت مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان همدان نیز به سرنوشت کشتی بدل شد و پس از سه بار تعویق و با انصراف ۵ کاندیدا در نهایت امروز ۱۰ اسفندماه به ریاست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و نایب رئیسی رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد.

علیرضا شمس، عباس صوفی و سید محمد عیوقیان سه کاندیدای نهایی بودند و ۲۳ نفر از اعضای مجمع برای انتخاب رئیس چهارسال آینده فوتبال همدان رأی خود را به صندوق انداختند.

در نهایت عباس صوفی با ۱۵ رأی در برابر ۸ رأی محمد عیوقیان به عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال همدان انتخاب شد و علیرضا شمس نیز بدون رأی به کار خود پایان داد.

همچنین از زحمات سیدمحمد عیوقیان برای زحمت ۴ سال گذشته‌اش در مسند رئیس هیئت فوتبال همدان قدردانی شد.