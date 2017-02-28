سفر به دیار بلوط و مفرغ؛ چهارفصل تاریخ و طبیعت را تجربه کنید

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان باقابلیتهای منحصربهفرد تاریخی، طبیعی و گردشگری یکی از پرجاذبهترین استانهای کشور محسوب میشود که هرساله در ایام مختلف سال پذیرای گردشگران از سراسر کشور است.
لرستانیها در سرزمینی زندگی میکنند که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب با جاذبههای رنگارنگی آذین بستهشده که باید قدردان تمام این نعمتهای خدادادی باشیم و از آنها برای توسعه اقتصادی استان نهایت استفاده را ببریم.
لرستان را میتوان سرزمین کوههای سر به فلک کشیده، رودخانههای خروشان و آبشارهای سحرانگیز، دشتهای بهشتی، دریاچههای منحصربهفرد، تالابهای بکر و جنگلهای انبوه بلوط نامید، جایی که یک قطعه ناب از طبیعت بهشت وار ایران اسلامی را در خود جایداده است.
این در حالی است که وجود آثار تاریخی منحصربهفرد اعم از قلعهها، خانههای تاریخی و غارهای باستانی، جاذبههای گردشگری مذهبی ازجمله امامزادهها، جاذبههای طبیعی ازجمله آبشارهای منحصربهفرد، سرابهای جوشان، دریاچههای بکر، تالابهای زیبا و دشتهای سرسبز از لرستان دیاری خواستنی و پرجاذبه برای گردشگران ساخته است.
لرستان در حال حاضر به لحاظ تاریخی عناوینی چون پایتخت پلهای تاریخی، پایتخت پارینهسنگی و دیار خانه تاریخی را با خود یدک میکشد و وجود غنیترین موزه مردمشناسی در این استان هرساله علاقهمندان به فرهنگ غنی این استان را فرامیخواند.
قلعه تاریخی فلک الافلاک، شاهکاری معماری دنیا لقب دارد. این اثر تاریخی از بزرگترین سازههای آجری جهان و متعلق به دوره ساسانی است که به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بروجرد به دیار خانههای تاریخی شهرت دارد. شهرستانی که بیش از ۵۰ خانه تاریخی در بافت قدیمی آن قرارگرفته و برخی از آنها از معماری قابلتوجه و چشمگیری برخوردار هستند.
در مرکز شهر خرمآباد ضلع شرقی خیابان شریعتی و در مسیر قدیمی شهر تاریخی «شاپور خواست» به خوزستان سنگنوشتهای به شکل مکعب که بهصورت یکپارچه متصل به صخرهای طبیعی بوده است، قرارداد. کتیبه با بسمالله شروعشده و موضوع آن مربوط بهحکم امیر اسفهسالار کبیر ظهیرالدین و الدوله معین الاسلام طغرل لتکین ابوسعید برسق در خصوص ممنوعیت برخی سنتهایی ناپسند در عهد سلطنت ملکشاه سلجوقی به تاریخ ۵۱۳ هجری قمری است.
ازجمله آثار ارزنده معماری دوره اسلامی در لرستان مسجد امام (سلطانی سابق) است. این بنا یکی از ارزشمندترین و ممتازترین بناهای بروجرد به شمار میرود. این بنا مربوط به دوره قاجاریه و به شماره۳۹۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
«میرملاس» صخرهای با نقاشیهای دوازدههزارسالهاش نامی آشنا برای باستان شناسان دنیاست که در ۱۷ کیلومتری شمال کوهدشت در بالای کوهی به نام «سرسورِن» واقعشده است.
لرستان با دارا بودن بیش از ۱۰۰ پل تاریخی بهعنوان پایتخت پلهای تاریخی ایران مطرح است، آثاری که از آنها بهعنوان حیرتانگیزترین پلهای تاریخی دنیا یاد میشود و ثبت جهانی آنها در دستور کار قرارگرفته است. پل تاریخی کشکان دارای پایههایی به مساحت بیش از ۲۰۰ متری و همچنین ارتفاع بلندی بهاندازه یک ساختمان ۱۲ طبقه است که مساحت پایهها و ارتفاع پل کشکان در هیچ پلی در دنیا وجود ندارد.
مناره آجری بهعنوان یک یادمان ارزشمند، بنایی است استوانهای شکل در قسمت جنوبی شهر خرمآباد که بهعنوان میل راهنما و جهت هدایت کاروانها در کنار شهر قدیم شاپور خواست احداثشده است. این بنا ارزشمند مربوط به دوره آلبویه (دیلمیان) است و به شماره ۳۷۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
خرمآباد بهعنوان پایتخت پارینهسنگی شهرت جهانی دارد. مطالعات باستانشناسی نشان میدهد که دره خرمآباد بهعنوان یکی از قدیمیترین درههای مسکونی از پارینهسنگی تا دوران اسلامی بوده و گواه آن غارهای باستانی بهجامانده از آن دوران است.
مسجد جامع بروجرد در غرب کشور کمنظیر و بیهمتاست، مسجدی بزرگ که دارای سابقه و پیشینهای کهن است بهطوریکه این مسجد را از نخستین مساجد ساختهشده در ایران میدانند.
پل شاپوری یا طاق پل شکسته در قسمت جنوبی شهر خرمآباد واقعشده و عامل ارتباط غرب استان (طرهان) با شرق و ازآنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان) بوده و احتمالاً برای توزیع آب نیز مورد بهرهبرداری قرار میگرفته است. همچنین پل شکسته لرستان نیز که متعلق به دوره ساسانی است تنها پلی در دنیاست که تمام سنگ بوده و حجم بزرگ این پل نیز از دیگر ویژگیهای منحصربهفرد آن است.
خانه تاریخی آخوند ابو خرمآباد که تحت عنوان «خانه جهانگردی» از آن یاد میشود در مرکز شهر خرمآباد و در ضلع غربی قلعه تاریخی فلک الافلاک واقعشده و این بنای زیبا مربوط به اوایل دوره پهلوی است.
عمارت زیبا و نقاشی شده بیرجندی بروجرد از زیباترین عمارت های تاریخی غرب کشور و شهرستان بروجرد است، عمارتی که قرار است میزبان نخستین موزه ورشو ایران باشد.
موزه مردمشناسی استان لرستان بهعنوان یکی از غنیترین موزههای مردمشناسی کشور در محل قلعه تاریخی فلک الافلاک قرار دارد و هرساله به همراه موزه باستانشناسی این قلعه تاریخی میزبان گردشگران است.
شاید در کمتر جایی بتوان به فاصله چند کیلومتری تالابهای منطقه گرمسیر پلدختر به رشتهکوه پربرف اشترانکوه و تونل برفی ازنا رسید، چهارفصل بودن لرستان فرصتی است که به نظر میرسد کمتر به آن پرداختهشده است.
کوهها و دشتهای لرستان را میتوان رویشگاه لالههای واژگون نامید، برای دیدن این گلهای زیبا در وسعت زیاد میتوان به شهرستانهای الیگودرز و دورود سفر کرد.
ونّایی نام روستایی بزرگ و آباد در شهرستان بروجرد در غرب ایران است. این روستا از توابع بخش اشترینان این شهرستان بوده و در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهر بروجرد در منطقهای کوهستانی قرارگرفته است. ونایی از مناطق گردشگری طبیعی بروجرد است و در فهرست روستاهای گردشگری استان لرستان قرار دارد.
دره باستانی «شیرز» در ۴۵ کیلومتری شمال شرق کوهدشت و بر سر راه رودخانه سیمره واقعشده است. این دره حیرتانگیز با جاذبههای گردشگری بکر و شگفتانگیز و سرچشمهها و آبشارها و درختان وحشی پر میوه آماده است تا به یکی از گردشگاههای زیبای غرب کشور تبدیل شود.
قلل زیبای اشترانکوه _آلپ ایران - با ارتفاع ۴۱۵۰ یکی از مرتفعترین قلههای رشتهکوه زاگرس است که میتواند شهرستان ازنا را به یکی از قطبهای ورزشهای زمستانی در کشور تبدیل کند.
منطقه درختی و سرسبز «گلدشت» بروجرد ازجمله تفرجگاههای این شهرستان است که اغلب مسافران و گردشگران بانام و ویژگیهای طبیعی این مکان بهخوبی آشنایی دارند. گلدشت یک دره و جلگه وسیع در دامنه کوههای سر به فلک کشیده زاگرس است که محدوده این منطقه از غرب تپه چغای بروجرد آغاز و تا کپرگه ادامه دارد.
شهرستان دورود بهواقع بیش از یک شهرستان دارای جاذبههای طبیعی است بهطوریکه از این شهرستان بهعنوان پایتخت طبیعت ایران یاد میشود، پایتختی که زیباترین دریاچه آب شیرین ایران، زیباترین آبشارهای کشور و رشتهکوه اشترانکوه با لقب «آلپ» ایران را در خود جایداده است.
از مهمترین آبشارهای شهرستان دلفان میتوان از آبشارهای سوله، مهراب، داله لان، غسلگه (حسن گاویار) و قمش نام برد که در ایام مختلف سال بهویژه در فصل بهار شاهد حضور دوستداران طبیعت در این مناطق هستیم.
آبشار زیبای نوژیان در بالای قله تاف در حوالی خرمآباد از زیباترین آبشارهای کشورمان است که لقب مرتفعترین آبشار لرستان را با نزدیک به ۱۰۰ متر ارتفاع یدک میکشد.
برای دیدن زیباییهای آلپ ایران باید تنها ۱۲ کیلومتر از شهر ازنا به راه افتاد تا بهجایی رسید که نامش روستای گردشگری «دره تخت» است، جایی که تختی از زیباییها در درهای رویایی انتظارت را میکشد.
آبشار بیشه یکی از آبشارهای زیبای استان لرستان است. این آبشار در دل کوههای زاگرس در شهرستان دورود قرارگرفته است و فاصله آن تا شهر دورود ۳۵ کیلومتر است. این آبشار در کنار راهآهن تهران - خوزستان و در نزدیکی ایستگاه بیشه قرارگرفته است و ازاینرو پذیرای مسافران نیز است. این آبشار با چشماندازی زیبا یکی از نادرترین و زیباترین آبشارهای استان لرستان است.
دریاچه گَهر در میان رشتهکوه اشترانکوه در استان لرستان واقع است. این دریاچه در منطقه حفاظتشده اشترانکوه و بین بخش زز و ماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود قرار دارد قرار دارد. این دریاچه که به «نگین اشترانکوه» معروف است یکی از زیباترین دریاچههای طبیعی ایران به شمار میرود و با ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح دریا در میان منطقه حفاظتشده اشترانکوه واقعشده است.
تونل برفی از دیگر جاذبههای طبیعی لرستان در شهرستان ازنا است. این تونل برفی بهصورت طبیعی در برف و یخهای دامنه زیبا و سر به فلک کشیده اشترانکوه در منطقه کمندان شهرستان ازنا به وجود آمده است که طول این تونل بالغبر ۸۰۰ متر وارتفاع آن از کف تونل تا سقف بین ۲.۵ تا ۳متر است. سرمای این تونل رؤیایی به حدی است که تونل برفی را تنها میتوان در فصول بهار و تابستان بازدید کرد.
«کیو»، در گویش لری مردمان خرمآباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجهتسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده میشود. این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرمآباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبههای تاریخی فراوان در این شهر و چشمههای پر آب دره خرمآباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.
تالابهای یازدهگانه معروف پلدختر بر روی آهکهای خردشده لنداسلاید سیمره قرار دارند که حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار سال پیش ایجادشدهاند و هرساله میزبان طبیعت گردان زیادی هستند.
مجموعه پارک زیباکنار و دریاچه «ماهی» خرمآباد از جاذبههای درونشهری مرکز لرستان به شمار میرود که میزبان گردشگران است.
دریاچه فدک را میتوان بزرگترین دریاچه مصنوعی غرب کشور نامید و «تپه چغا» نیز یکی از تفرجگاههای بروجرد است که این مکان بهخوبی از ورودیهای شهر دیده میشود. این مکان نیز که در شمال بروجرد قرار دارد مشرف بهتمامی شهر بروجرد بوده و اغلب مسافران و گردشگران از این نقطه تمامی زیبایی و قابلیتهای این شهر را میبینند.
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