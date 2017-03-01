خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نساء کروندی: آگاهی در زمینه‌های مختلف نیاز هر فرد بالغ در جامعه است؛ در زمینه فرهنگی می‌تواند جامعه را از فرهنگ غنی خود دور کند و یا در حوزه سیاسی با انتخاب و پیروی از رویه غلط جامعه‌ها از راه توسعه‌ای دور کند.

یکی از حوزه‌های مهمی که نا آگاه بودن در آن زمینه موجب ضربه سخت و یا مرگ شخص می‌شود درباره بیماری‌هایی است که فرد بدون آگاهی و پیگیری درمان سال‌ها با آن زندگی می‌کند.

با توجه به شیوع بیماری‌های غیر واگیر در استان ما مردم باید آگاهی‌های لازم را درباره این گروه از بیماری‌ها داشته باشند چرا که این آگاهی موجب پیشگیری از ابتلا یا زود متوجه شدن بیماری می‌شود.

استان بوشهر دومین استان جوان کشور است، سبک زندگی نادرست مردم موجب شده که خود با دست خود تلاش کنند برای ابتلا به بیماری و موجب آن می‌شود که امروز استان ما رتبه بالایی در ابتدای شهروندان به بیماری های غیرواگیر دارد.

سبک زندگی غلط، کشیدن سیگار، مصرف غذاهای چرب ، فست فود و عدم تحرک نتیجه آن ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و سرطان‌ها می‌شود.

ابتلای ۷ درصد بوشهری‌ها به بیماری دیابت

راضیه حاجیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفت درصد از جمعیت مردم استان بوشهر مبتلا به دیابت هستند، اظهار داشت: استان بوشهر در ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر که شامل بیماری‌های دیابت، سرطان و قلبی عروقی می‌شود در کشور رتبه بالایی دارد و این بیماری‌ها در استان شایع است.

مدیرگروه پیشگیری از بیماری غیر واگیری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر افزود: افراد در معرض ابتدا به بیماری دیابت در استان بسیار زیاد هستند، اما می‌شود با آموزش و تغییر سبک زندگی به خوبی از ابتلا جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: افراد در جامعه از نظر درگیر شدن با بیماری دیابت سه دسته هستند، افراد سالم، در معرض ابتلا و مبتلا به دیابت برای تمام این گروه‌ها راه های مختلفی است که پیشگیری و یا کنترل کنند بیماری را و بتوانند زندگی راحتی داشته باشند.

حاجیانی بیان کرد: دیابت بیماری است که بر روی تمام ارگان‌های بدن تاثیر دارد و در صورت عدم کنترل موجب مرگ زودرس می‌شود.

درمان قطعی در دیابت وجود ندارد

سارا صداقت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد افراد مبتلا به دیابت در کشور بالغ بر ۴ میلیون است، گفت: جمعیت مبتلا به این بیماری بسیار زیاد است و برای آموزش به این افراد نیاز به یک کار جمعی وجود دارد.

مدیر واحد علمی انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک عنوان کرد: در دیابت درمان قطعی وجود ندارد و فرد از زمان ابتلا تا پایان زندگی درگیر این بیماری خواهد بود و تنها راه آن کنترل است.

وی با بیان اینکه کنترل قند در دیابتی‌ها یعنی درمان، خاطرنشان کرد: افراد اگر یکی از موارد چاقی، تغذیه ناسالم، عدم فعالیت بدنی، استرس و یا ابتلا اعضا خانواده به این بیماری را دارند حتما باید در سبک زندگی خود تغییر ایجاد کنند.

صداقت بیان کرد: ابتلا به دیابت در افرادی که سیگار و قلیان استفاده می‌کنند بیشتر است.

مدیر واحد علمی انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک به بانوان دیابتی که قصد بارداری دارند، گفت: بانوان دیابتی می‌توانند زایمان راحت و فرزند سالمی را به دنیا بیاورند اما باید زیر نظر دکتر غدد و قند آنها کاملا کنترل شود.

تغذیه در پیشگیری و کنترل دیابت مشترک است

طبیه دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تغذیه افراد برای پیشگیری و کنترل دیابت گفت: تغذیه در پیشگیری و کنترل دیابت مشترک است.

کارشناس تغذیه بیان کرد: فرد باید تلاش کند غذاهای کم کالری، کم چربی و نان و غلات سبوس دار مصرف کند.

وی با بیان اینکه تغذیه ۷۰ درصد از دیابت پیشگیری و یا آن را کنترل می‌کند بیان کرد: سبزی‌جات باید بخش عمده‌ای از تغذیه افراد را تشکیل دهد.

آگاهی جوانان ما در خصوص این بیماری می‌تواند کمک کند که در سال‌های آینده شیوع این بیماری‌ها در استان کاهش پیدا کند و افراد سالمی را برای آینده‌سازی استان و کشور داشته باشیم.