تبلیغات زودهنگام کاندیداهای احتمالی در فضای مجازی رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش از ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان ساری که با هدف هماهنگی برنامه های انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از اخبار ستاد انتخابات وظیفه همه دست اندرکاران این حوزه است و برای افراد متخلف اشد مجازات در نظر گرفته می شود.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا و حجم کاری بسیار، اعضای کمیته ها از ۲۰ اسفند به صورت دو شیفت کاری در محل ستاد حضور یابند.

فرماندار ساری با بیان اینکه کمیته رصد فضای مجازی در محل ستاد انتخابات شهرستان ساری تشکیل شده است، گفت: کمیته رصد فضای مجازی به صورت شبانه روزی در حال رصد رفتار انتخاباتی افراد در فضای مجازی است.

حسین زادگان از استقرار کمیته حقوقی در فرمانداری ساری خبر داد و تصریح کرد: شهروندان می توانند با مشاهده تبلیغات زود هنگام و غیر قانونی کاندیداها، مراتب را به این کمیته گزارش کنند.

وی با اشاره به اینکه آموزش سامانه برگزاری انتخابات برای مجریان انتخابات شروع شده است، ادامه داد: کمیته آموزش طبق تقویم آموزشی کار آموزش کارگاهی را شروع کرده است .

حسین زادگان گفت: لازم است همه کمیته های زیر مجموعه ستاد انتخابات شهرستان جلسات منظم در راستای ارائه راهکارها و رفع نواقص و کاستی های احتمالی برای برگزاری یک انتخابات پرشور برگزار کنند.