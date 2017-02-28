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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

۸.۱ تن ضایعات مسی قاچاق در میاندوآب کشف شد

۸.۱ تن ضایعات مسی قاچاق در میاندوآب کشف شد

ارومیه – فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف هشت تن و ۱۰۰ کیلوگرم ضایعات مسی قاچاق در میاندوآب خبر داد.

سردار ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این محموله قاچاق در بازرسی از یک دستگاه کامیونت کشف و ضبط شد افزود: ارزش ریالی این محموله قاچاق یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآور شده است که آن دو نفر متهم نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی همچنین از کشف ۱۴۳ کیلوگرم شیشه و پیش ساز مواد مخدر در آذربایجان غربی خبر داد و اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سردشت، ۲۸ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و ۱۱۵ کیلوگرم پیش ساز مواد مخدر صنعتی را از قاچاقچیان کشف کردند.

سردار اصلانی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان سردشت پس از اطلاع از فعالیت افرادی در قاچاق مواد مخدر، با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی نامحسوس، محل فعالیت این افراد را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: در بازرسی از این محل که پس از دریافت مجوز قضایی صورت گرفت، ۱۴۳ کیلو و ۲۴۰ گرم مواد مخدر شامل ۲۸ کیلوگرم شیشه ۱۱۵ کیلو و ۲۴۰ گرم پیش ساز مواد مخدر کشف شد.

سردار اصلانی عنوان کرد: در این رابطه سه نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو به همراه ۲ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

کد مطلب 3919749

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