جمهوری آذربایجان ادعای خود را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، انتشار خبر مصادره ورزش زورخانه ای توسط سایت بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۱۷ باکو موجی از نگرانی میان اهالی ورزش، فرهنگ ومردم ایران به پا کرد.

بر همین اساس مسئولان مربوطه اعم از فدراسیون ملی پهلوانی و زورخانه ای ایران، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای (IZSF)، کمیته ملی المپیک و دیگر نهادهای ذیربط به تکاپوی اصلاح این اشتباه فاحش از سوی میزبان بازیهای کشورهای اسلامی در باکو افتادند.

خوشبختانه پس از یک روز پیگیری جدی، مسئولان سایت مربوطه به اصلاح ادعاهای واهی خود پرداخته و در متن توضیح رشته ورزش زورخانه ای آورده اند: «با توجه به حقایق تاریخی موجود منشا ورزش زورخانه ای کشور ایران است که قدمت آن به ۳۰۰۰ سال پیش و نظام مند شدن آن به ۷۰۰ سال پیش توسط پوریای ولی می رسد .»