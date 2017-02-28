  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

پس از پیگیری مسئولان ورزش پهلوانی؛

جمهوری آذربایجان ادعای خود را پس گرفت

جمهوری آذربایجان ادعای خود را پس گرفت

فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای کشورمان اعلام کرد جمهوری آذربایجان ادعای واهی خود در خصوص مالکیت این رشته را پس گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، انتشار خبر مصادره ورزش زورخانه ای توسط سایت بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۱۷ باکو موجی از نگرانی میان اهالی ورزش، فرهنگ ومردم ایران به پا کرد.

بر همین اساس مسئولان مربوطه  اعم از فدراسیون ملی پهلوانی و زورخانه ای ایران، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای (IZSF)، کمیته ملی المپیک و دیگر نهادهای ذیربط به تکاپوی اصلاح این اشتباه فاحش از سوی میزبان بازیهای کشورهای اسلامی در باکو افتادند.

خوشبختانه پس از یک روز پیگیری جدی، مسئولان سایت مربوطه به اصلاح ادعاهای واهی خود پرداخته و در متن توضیح رشته ورزش زورخانه ای آورده اند: «با توجه به حقایق تاریخی موجود منشا ورزش زورخانه ای کشور ایران است که  قدمت آن به  ۳۰۰۰ سال پیش و نظام مند شدن آن به   ۷۰۰ سال پیش توسط پوریای ولی می رسد .»

کد مطلب 3919767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها