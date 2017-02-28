برنامه ملی «پیشگیری از مصرف مواد با رویکرد دانشجو محور» تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر علی فرهودیان رئیس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اعلام این خبر افزود: طرح ملی «پیشگیری از مصرف مواد با رویکرد دانشجو محور» به عنوان نخستین بخش از برنامه ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، از سوی این مرکز و همکاری ۲ عضو هیات علمی این دانشگاه تدوین شد.

فرهودیان گفت: این طرح کشوری با تلاش دکتر حسن رفیعی به عنوان مجری طرح و دکتر فردین علی‌پور عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی ، در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش بار ناشی از مصرف مواد، تکالیف مندرج در سند پیشگیری اولیه از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، و توجه به اهمیت برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور تدوین شده است.

وی افزود: سعی شده است تا این طرح با تاکید بر نقش محوری دانشجویان، تکیه بر استانداردهای علمی روز دنیا، استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی، توجه به تفاوت های فرهنگی، بهره گیری از حمایت های علمی و اجرایی ذینفعان مختلف، مدل پیشگیری دانشجو محور از مصرف مواد معرفی و ارائه شود.

فرهودیان ، درباره بسیاری از مداخلات و برنامه‌های قبلی پیشگیری از مصرف مواد، اظهارداشت: برنامه های قبلی ، سعی بر ارائه نسخه ثابت و یکسانی برای همه دانشگاههای کشور داشتند، اما برنامه حاضر با این هدف تدوین شده که این امکان را برای دانشگاههای مختلف فراهم کند تا با توجه به نیازمندی ها، توانمندی ها، تحلیل وضعیت و... ، مداخلاتی ویژه دانشگاه و محیط خود ارائه دهند.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، طرح «پیشگیری از مصرف مواد با رویکرد دانشجو محور» مبتنی بر اصولی است که می‌توان دو ستون محکم آن را تاکید بر مشارکت دانشجویان و توجه به حساسیتهای فرهنگی و منطقه‌ای در تدوین مداخلات دانست.

وی افزود: این طرح توسط مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ، آماده اجرا شده و قرار است از سال آینده تحصیلی (۹۷-۹۶) در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به اجرا گذاشته شود.

فرهودیان با اشاره به اینکه، طرح در مدت یک سال و با استفاده از روشهای مختلف توانسته است مدلی را برای برنامه‌های پیشگیری در سطح دانشگاهها با محوریت دانشجویان ارائه کند، تصریح کرد: مراحل مختلفی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است که با توجه به ساختار طرح ، زمینه برای اجرای مداخلات مبتنی بر خلاقیت فراهم است.