درب حرم امامین کاظمین (ع) در گرگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از درب حرم امامین کاظمین (ع) ظهر سه شنبه با حضور جمع کثیری از محبان اهل‌بیت در امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد. این مراسم با شعرخوانی یکی از شاعران و ذاکران اهل‌بیت گلستانی در وصف اهل‌بیت آغاز شد و مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، سخنران ویژه این مراسم بود.

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: ساخت درب امامین کاظمین (ع) حدود دو سالی به طول انجامیده و باید به تمام دست اندرکاران این پروژه خدا قوت و خسته نباشید گفت.

وی با بیان اینکه ما هم مدافع حرم داریم و هم مدافع حریم، تصریح کرد: جوانان و بسیجیان ما هم از حرم دفاع کردند و هم از حریم ولایت حمایت کردند.

حجت‌الاسلام ولی نژاد افزود: مردم ما با حسین (ع) انقلاب کردند و با یا حسین (ع) انقلاب را به پیروزی رساندند و در ادامه راه قدم در راه حسینی گذاشتند و هشت سال در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی افزود: ما هم مدافع حرم و هم مدافع حریم داریم و جوانان، بسیجیان و بچه‎های انقلابی و حزب الهی هم از حرم اهل‌بیت دفاع کردند و هم از حریم اهل‌بیت (ع) حمایت کردند.

جریان داعش نمونه دشمنی با اهل بیت است

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: اهل‌بیت در طول تاریخ دشمنان بسیاری داشتند و در حال حاضر هم جریان داعش نمونه بارزی از دشمنان اهل‌بیت (ع) است.

ولی نژاد افزود: خاندان پیامبر (ص) در کنار دشمنان بی‎رحمی که داشتند یاران و دوستان زیادی هم داشتند که برای ایستادگی در راه اهل‌بیت از جان خود گذشتند.

وی با بیان اینکه محبت به اهل‌البیت (ع) و ائمه معصوم در دل همه مسلمین جهان قرار دارد، اظهار کرد: اندیشه و فکر ائمه اطهار (ع) از اعتقادات ما بوده و مردم ما در طول تاریخ نشان دادند که وفاداران خوبی نسبت به ائمه اطهار (ع) و پیامبر مکرم اسلام هستند.

حجت‌الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه مردم ما در راه دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) شهدای زیادی را تقدیم کردند، گفت: امروز برای ما مردم گلستان ساخت درب حرمین کاظمین و امامین جوادین افتخار است و امیدواریم در سال‎های آینده پروژه‎های بزرگ‌تری توسط ستاد عتبات عالیات استان گلستان اجرایی شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان گلستان هم در این مراسم گفت: عرض این درب دو متر و ۶۰ سانتی‎متر و ارتفاع آن سه متر و ۶۰ سانتی‎متر است که بیش از دو سال برای ساخت آن زمان صرف شده است.

صفر معراجی افزود: این درب از چوب ساج کشور برمه با قلم‎زنی سید مصطفی احمدی از استان اصفهان و میناکاری هنرمند اصفهانی استاد بدر السماء ساخته شده است.

معراجی اظهار کرد: استاد سید رسول احمدی از استان گلستان این در را خطاطی کرده و این در با چهار نوع چوب گردو، ساج، نارنج و عناب گره چینی شده است.

وی با بیان اینکه هنرمند قمی استاد آل داوود این درب را آب‎طلا کار کرده است، تصریح کرد: نجار این در استاد فاضلان از استان گلستان بوده است.

معراجی با بیان اینکه این در قرار است که در ورودی باب النساء حرم امامین جوادین (ع) در کاظمین نصب شود، افزود: گلستانی‎ها در سال ۱۳۹۴ بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ساخت عتبات و عالیات کمک کردند.

کمک یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی گلستانی ها به بازسازی عتبات عالیات

وی تصریح کرد: میزان کمک‎های مردم استان گلستان در سال جاری تا بهمن‌ماه حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقدی و دو کیلو طلا بوده است.

معراجی با بیان اینکه در ساخت این درب دو کیلو طلا بکار گرفته‌شده، افزود: افراد زیادی ازجمله مسئولان ستاد بازسازی و عتبات در شهرستان‎ها و ... در ساخت این درب مشارکت داشتند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان گلستان گفت: در ساخت این درب از بیش از دو تن مس استفاده‌شده که مقدار زیادی از آن توسط مردم تهیه شده است.

معراجی از رونمایی این درب در شهرستان‌های مختلف برای بازدید مردم خبر داد و افزود: این درب برای نصب در ایام ماه مبارک رجب راهی عراق می‌شود.

در پایان این مراسم با حضور عاشقان و محبان اهل‌بیت در کارگاه ساخت این درب حرمین کاظمین از آن رونمایی شد.