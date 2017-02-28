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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

طلایی در گفتگو با مهر:

برخی اتفاقات جام جهانی بزرگنمایی شد/ بیات بزرگتر تیم ملی کشتی است

برخی اتفاقات جام جهانی بزرگنمایی شد/ بیات بزرگتر تیم ملی کشتی است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: هدف اصلی ما پس از قهرمانی در جام جهانی، کسب موفقیت در رقابت‌های جهانی فرانسه است و طرح مسائل حاشیه‌ای چندان منصفانه نیست.

محمد طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه پیش از دیدار فینال ایران با آمریکا در جام جهانی کرمانشاه خوشبینانه‌ترین نتیجه را ٤ به ٤ پیش بینی می کردند و شانس پیروزی آمریکا را بیشتر می دانستند، گفت: خوشبختانه کشتی گیران در دیدار فینال باغیرت مبارزه و به ویژه در چهار وزن نخست بدرستی برنامه های فنی را اجرا کردند. در حالی که کار سختی پیش رو داشتیم و برخی شانس کمتری برای قهرمانی ما قائل بودند.

وی به نقش مهم و امیدبخش سرپرست تیم ملی در این موفقیت اشاره و تصریح کرد: این قهرمانی حاصل یک کار تیمی بود. علی بیات به عنوان یک بزرگتر و سرپرست تیم نقش موثری در این کار داشت. به همین دلیل من از وی خواستم روی سکو برود و کاپ قهرمانی را دریافت کند، زیرا بیات مردی خوش قلب و دلسوز است که نقش پدر معنوی مجموعه ما را دارد.

قهرمان پیشین کشتی جهان افزود: احترام تمام بزرگان کشتی ایران بر مجموعه کادر فنی واجب است و ما همواره از نظرات موثر اعضای شورای فنی بهره مند می شویم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: مطرح کردن مسائل مختلفی همچون خسته بودن تیم آمریکا، تاکید بسیار زیاد و بزرگنمایی شکست حسن یزدانی در وزن جدید و برخی مسائل دیگر باعث شده قهرمانی در جام جهانی به طور مناسب و واقعی مطرح نشود. این موضوع را صرفا به این خاطر می گویم که دوست ندارم زحمات کشتی‌گیران و همکارانم به خوبی دیده نشود.

وی در پایان با اشاره به اینکه با اعتقاد به بهره گیری از نظرات موثر فنی و روحی و روانی با اختیارات کامل در تیم ملی فعالیت می کند، گفت: به محض پایان رقابتهای جام جهانی، برنامه ما برای رقابت های جهانی فرانسه آغاز شد و هدف فعلی ما در این برهه، موفقیت در این رویداد، البته با رعایت و اجرای اصل مسابقات انتخابی است.

کد مطلب 3919794

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