  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان اعلام کرد:

آغاز فاز ششم طرح آموزش مدیریت بلوغ فرزندان

آغاز فاز ششم طرح آموزش مدیریت بلوغ فرزندان

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: فاز ششم طرح آموزش مدیریت بلوغ فرزندان در ۵۴ پایگاه سبک زندگی اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهرسه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری کارگاه های مدیریت بلوغ فرزندان در شهرستانهای ابهر و خرمدره و ماهنشان وایجرود، افزود: آموزش والدین بر مبنای آموزه های فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن و سنت اهل بیت در راستای بررسی و تبیین موضوع تربیت جنسی فرزندان، تبیین هنجار ها و اصول رفتار جنسی فرزندان جهت نیل به نسل سالم و جامعه سالم، به وجود آوردن شرایط مناسب جهت رشد سالم جنسی فرزندان توسط خانواده، شناخت و انتظار درستاز هویت جنسی و مواردی دیگر از اهداف برگزاری این کلاس ها است.

وی اظهار کرد:آموزش تربیت جنسی فرزندان ویژه مادران دانش آموزان مقطع ابتدائی توسط اساتید مجرب در ۳ جلسه آموزشی ۲ ساعته برای هر پایگاه برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان مربیان منتخب برای تحصیل در این کارگاه ها را مربیان توانمند دانست و گفت: مربیان از بین مبلغات و اعضاء جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگ دینی با ویژگی توانمندی و تعهد و تجربه تدریس در حوزه فرهنگی دینی انتخاب که جهت همکاری در طرح دعوت میشوند و با برگزاری جلسه توجیهی در یک نشست ۲ ساعته با ارائه سرفصل های آموزشی ویژه مفاهیم آموزشی تربیت جنسی فرزندان، طرح آغاز می شود.

صفی یاری خانواده را نقطه آغازین و کانون اصلی تربیت کودک دانست و اظهار داشت: تربیت صحیح کودک گامی مهم در راستای تقویت بنیانهای خانواده و سلامت جامعه به شمار می رود.

وی گفت: در نظام تربیتی اسلام، تربیت دینی کودک در ساحت های گوناگون جلوه گر میشود، تربیت جنسی از مهمترین و حساسترین ساحت های تربیت کودک است که بر دیگر ساحت ها نیز تاثیر زیادی دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: طرح آموزش تربیت جنسی فرزندان در دومرحله، شناسایی و تربیت کادر متخصص و برگزاری جلسه توجیهی و حضور کادر متخصص در مدارس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3919810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه