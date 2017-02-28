پیشگیری و جلوگیری از سرایت آنفلوآنزای پرندگان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری پیش ازظهر سه شنبه در نشست ستاد بررسی و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان هرمزگان، اظهار داشت: برای مقابله با این بیماری باید همه بسیج شویم تا جلوی همه گیر شدن این بیماری گرفته شود.
وی اضافه کرد: پیشگیری و جلوگیری از سرایت بیماری آنفلوآنزای پرندگان به یک دغدغه ملی تبدیل شده است و باید تمامی توان خود را در استان با بهره گیری از امکانات و رعایت دستورالعملها به کار گیریم تا درگیر این بیماری نشویم.
استاندار هرمزگان افزود: مصوباتی که در این نشست وظایف دستگاههای مختلف را تعیین کرده است باید به صورت جدی مورد نظر و اجرا قرار گیرد تا اجازه ندهیم که این بیماری به استان هرمزگان سرایت کند.
جادری خواستار توجه ویژه به مبحث بیمه محصولات کشاورزی و مرغداریها شد و بیان داشت: از دستگاههای مربوطه می خواهیم نسبت به فرهنگ سازی در این باب اقدامات بیشتری صورت دهند.
وی تاکید کرد: باید با اطلاع رسانی دقیق به شهروندان و مردم در جای جای استان آنها را به صورت دقیق در جریان تبعات بیماری آنفلوآنزای پرندگان قرار داد و راه های پیشگیری آن را نیز معرفی کرد.
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