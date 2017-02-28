  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

رئیس جهاد دانشگاهی کشور:

۸۰درصد بودجه جهاد دانشگاهی ازطریق تجاری سازی اقدامات تامین می شود

۸۰درصد بودجه جهاد دانشگاهی ازطریق تجاری سازی اقدامات تامین می شود

زنجان- رئیس جهاد دانشگاهی کشور گفت: ۲۰ درصد بودجه جهاد دانشگاهی از طریق منابع ملی و ۸۰ درصد دیگر بودجه از طریق تجاری‌سازی اقدامات تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید رضا طیبی ظهرسه شنبه در چهارمین گردهمایی سراسری مدیران حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و آغاز به کار جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبلان، فن بازار و نمایشگاه بازار کار در استان زنجان افزود: نیاز اصلی امروز کشور، پیشرفت طرح‌های دانش‌بنیان است.

وی اظهار کرد: تولید علم و تبدیل آن به ثروت و الگوسازی آن در زمره برنامه‌های مهم جهاد دانشگاهی است و در این میان درصدد هستیم تا توانمندی‌های شاخص در همه واحدهای جهاد دانشگاهی مدنظر قرار گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به ایجاد مراکز الگوسازی‌ چون پژوهشکده رویان گفت: برنامه توسعه‌ای جهاد دانشگاهی بر پایه عرضه محوری و فعالیت بر اساس نیازهای روز کشور است.

طیبی تاکید کرد: ۲۰ درصد بودجه جهاد دانشگاهی از طریق منابع ملی و ۸۰ درصد دیگر بودجه  از طریق تجاری‌سازی اقدامات تامین می‌شود.

وی افزود: در دیداری که با استاندار زنجان داشتم مقرر شد تا جهاد دانشگاهی در زنجان در بحث گیاهان دارویی، روی، برق و الکترونیک با استانداری زنجان همکاری کند.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: ریز گردها موضوعی نیست که در یک دولت به وجود آمده باشد و توسط یک دولت رفع شود بنابراین در حال حاضر عمر برنامه‌های  پیشرفتی کشور به ۱۰ سال رسیده که می‌توان در این مدت کشور را متحول کرد.

طیبی افزود: هفت ماموریت برای جهاد دانشگاهی تصویب شده که به دنبال اجرایی کردن آن هستیم و این ماموریت ها در بخش‌های پژوهش، آموزش، فرهنگی است و باید در پروژه‌های تکرارپذیر در کشور، خودمان صاحب دانش شویم و دو ماده در برنامه ششم توسعه به ماموریت‌های جهاد دانشگاهی افزوده شده است.

وی یاد آورشد:  یکی از این برنامه‌ها در صنعت ریلی است که بر همین اساس ۸۵ درصد تولید این صنایع باید ساخت کشور و با توان داخلی باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی  افزود: یکی از  مشکلات مهم کشور عدم برنامه‌ریزی جامع و بلند مدت برای طرح‌های مختلف است و در برنامه پیشرفتی کشور نیاز به یک هم‌افزایی و وفاق ملی در بین نخبگان کشور وجود دارد.

طیبی بر  سیاسی نکردن مسائل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت باید تحریم ها را دور زد و از نخبگان حمایت کرد که اگر این حمایت نباشد کشور به ترقی نمی رسد.

وی تصریح کرد: باید صاحب فناوری شد و به جای خرید تکنولوژی خارجی، با دستیابی به فناوری های بومی در این زمینه ها سرمایه گذاری کرد.

کد مطلب 3919824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها