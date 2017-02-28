۸۰درصد بودجه جهاد دانشگاهی ازطریق تجاری سازی اقدامات تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید رضا طیبی ظهرسه شنبه در چهارمین گردهمایی سراسری مدیران حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و آغاز به کار جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش سبلان، فن بازار و نمایشگاه بازار کار در استان زنجان افزود: نیاز اصلی امروز کشور، پیشرفت طرح‌های دانش‌بنیان است.

وی اظهار کرد: تولید علم و تبدیل آن به ثروت و الگوسازی آن در زمره برنامه‌های مهم جهاد دانشگاهی است و در این میان درصدد هستیم تا توانمندی‌های شاخص در همه واحدهای جهاد دانشگاهی مدنظر قرار گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به ایجاد مراکز الگوسازی‌ چون پژوهشکده رویان گفت: برنامه توسعه‌ای جهاد دانشگاهی بر پایه عرضه محوری و فعالیت بر اساس نیازهای روز کشور است.

طیبی تاکید کرد: ۲۰ درصد بودجه جهاد دانشگاهی از طریق منابع ملی و ۸۰ درصد دیگر بودجه از طریق تجاری‌سازی اقدامات تامین می‌شود.

وی افزود: در دیداری که با استاندار زنجان داشتم مقرر شد تا جهاد دانشگاهی در زنجان در بحث گیاهان دارویی، روی، برق و الکترونیک با استانداری زنجان همکاری کند.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: ریز گردها موضوعی نیست که در یک دولت به وجود آمده باشد و توسط یک دولت رفع شود بنابراین در حال حاضر عمر برنامه‌های پیشرفتی کشور به ۱۰ سال رسیده که می‌توان در این مدت کشور را متحول کرد.

طیبی افزود: هفت ماموریت برای جهاد دانشگاهی تصویب شده که به دنبال اجرایی کردن آن هستیم و این ماموریت ها در بخش‌های پژوهش، آموزش، فرهنگی است و باید در پروژه‌های تکرارپذیر در کشور، خودمان صاحب دانش شویم و دو ماده در برنامه ششم توسعه به ماموریت‌های جهاد دانشگاهی افزوده شده است.

وی یاد آورشد: یکی از این برنامه‌ها در صنعت ریلی است که بر همین اساس ۸۵ درصد تولید این صنایع باید ساخت کشور و با توان داخلی باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: یکی از مشکلات مهم کشور عدم برنامه‌ریزی جامع و بلند مدت برای طرح‌های مختلف است و در برنامه پیشرفتی کشور نیاز به یک هم‌افزایی و وفاق ملی در بین نخبگان کشور وجود دارد.

طیبی بر سیاسی نکردن مسائل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت باید تحریم ها را دور زد و از نخبگان حمایت کرد که اگر این حمایت نباشد کشور به ترقی نمی رسد.

وی تصریح کرد: باید صاحب فناوری شد و به جای خرید تکنولوژی خارجی، با دستیابی به فناوری های بومی در این زمینه ها سرمایه گذاری کرد.