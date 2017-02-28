«چمدان و سگ ملوس» به مصر سفر می کند/ نمایشی از ایران در آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «چمدان و سگ ملوس» به نویسندگی و کارگردانی آلبرت بیگجانی برداشتی از نمایشنامه «بازی یالتا» نوشته برایان فریل است. این نمایشنامه داستان زن و مردی ایتالیایی و روس را روایت می کند که در ایستگاه قطاری در پاریس با هم آشنا می شوند و در کوتاه مدت به رغم حوادثی ناخوشایند به هم دل می بندند.

این نمایش با عروسک های ماروت اجرا می شود که در زمان هایی رابطه ای مستقیم با مخاطب دارند.

آیدا کلاهی بازیگر و محمدرضا مالکی، فهیمه عابدینی و آیدا کلاهی بازی دهندگان عروسک نمایش «چمدان و سگ ملوس» هستند.

طراح دکور: آلبرت بیگ جانی، طراح و ساخت عروسک: آنی عیسی قلیان و مینا اصلانی، طراح لباس: مقدی شاهمیریان، ساخت دکور و آکسسوار: آلبرت بیگ جانی، نگار وفائی و آرن زاکازیان، گروه موسیقی: مانی منادی زاده، طراح نور، دستیار کارگردان: آیدا کلاهی، مدیر تولید: مهرنوش حسینی و عکاس: آدیس عیسی قلیان دیگر عوامل تولید و اجرای نمایش «چمدان و سگ ملوس» را تشکیل داده اند.

نمایش «چمدان و سگ ملوس» پیش از این در شهریورماه سال جای در شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.

فستیوال «وُرلد پاپت نت وُرک» در کشور مصر از ۱ تا ۳۰ مارچ (۱۱ اسفندماه ۹۵ تا ۱۰ فروردین ماه ۹۶) برگزار می شود و نمایش «چمدان و سگ ملوس» نماینده ایران در این فستیوال بین المللی است.

در این دوره از این فستیوال آثاری از کشورهای مختلف نظیر برزیل، تایوان، ارمنستان، مصر، گرجستان، تونس، سوریه، الجزایر، آلمان، ترکیه، ویتنام، رومانی، نروژ و آرژانتین نیز حضور دارند.