مرکز جدید مشاوره دانشجویی در دانشگاه علوم بهزیستی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر مسعود فلاحی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اعلام این خبر افزود: این مرکز با بهره برداری از ساختمان جدید احداث شده در محوطه دانشگاه علوم بهزیستی راه اندازی می شود.

وی افزود: مشکل کمبود فضای فیزیکی هم اکنون در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی مانند دیگر دانشگاهها وجود دارد اما آنچه که بیشتر سبب مراجعه کم به این مرکز می شود، وجود گروههای آموزشی روانشناسی، روانپزشکی، مشاوره و مددکاری در این دانشگاه و مراکز درمانی و توانبخشی دانشگاه است که برای حل بخشی از مشکلات دانشجویان، بطور مستقیم، خدمات مشاوره و بهداشت روان را ارائه می دهند.

فلاحی با اشاره به حجم کم مراجعه به مرکز مشاوره دانشجویی، نظر کمبود نیروی انسانی در این مرکز را رد کرد و افزود: با توجه به حجم مراجعات، نیروی شاغل در این مرکز کفایت می کند مگر اینکه فرهنگ مشاوره تا جایی ارتقاء یابد که افراد بدون مشکل نیز برای مشاوره های تحصیلی و ازدواج به این مرکز مراجعه کنند و با افزایش مراجعات، نیاز به نیروی بیشتر برای پاسخگویی باشد.

وی به فعالیت نیروی مشاور در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی اشاره کرد و گفت: باید کار مشاوره برای کارشناسان ما تعریف شود و نگاه درمانی به مراجعه ها نداشته باشند و بیشتر بر روی برخورد مناسب با مسائل، کسب مهارت های اجتماعی و مدیریت استرس و خشم و مدیریت حل مساله تمرکز کنند و به دانشجویان آموزش بدهند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: یکی از علت های مهم در بروز آسیب های اجتماعی بین دانشجویان، انتخاب رشته تحصیلی بدون آگاهی و بدون علاقه به رشته است. فرد وقتی وارد دانشگاه می شود، چون رشته تحصیلی خود را دوست ندارد ، افت تحصیلی می کند و با افسردگی به سمت آسیب های اجتماعی پیش می روند.

وی با اشاره به این نکته که سیاستگذاری گزینش دانشجو در کشور در اختیار دانشگاه نیست، افزود: آنچه که در حوزه اختیارات ماست این است که اگر امکان تغییر رشته برای این دانشجویان نیست، باید امکان هماهنگی و کنار آمدن با شرایط را برایش فراهم آوریم و با توجه به اینکه این افراد آینده ای مبهم را پیش رو دارند ، با مداخلات روانشناسی و مشاوره ، مشکلات را به حداقل برسانیم.