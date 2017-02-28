مستندی از خاکسپاری شهدای پلاسکو ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند فاجعه ساختمان پلاسکو تهران که منجر به شهادت ۲۲ نفر از دلاورمردان آتشنشان و جمعی از هموطنان شد با عنوان «در دل آتش» به تهیه کنندگی و کارگردانی علی ناجی آماده پخش گردید .

کارگردان این مستند در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجری طرح فیلم مستند «در دل آتش» را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است افزود: از زمان وقوع حادثه سه بار به تهران عزیمت کردم و در طی این مدت ابتدا از محل وقوع حادثه ،جمع آوری آرشیو فیلم های ثبت شده توسط صداو سیماو.... سپس در روز مراسم تشیع پیکر این عزیزان در مصلای تهران حضور داشتم و همچنین همراه با هموطنان داغدار مراسم تشیع و خاکسپاری را قدم به قدم به تصویر کشیدم .

وی ادامه داد: در روز تشیع پیکر شهدای آتشنشان در مصلای تهران تمامی مردم خوب و مهربان ایران از سراسر کشور به تهران آمده بودند مادران ، خواهران، مردان و حتی جوانان چنان گریه می کردند و در دستانشان پلاکارد و گل های رنگانگ بود که من بعضی وقت ها تصور می کردم اینها یا اقوام نزدیک، دوستان و حتی از اعضای خانواده شهدای آتشنشان هستند که بعدا متوجه شدم که این خیل عظیم جمعیت فقط بدرقه کنندگان هستند و خانواده ها و دوستان در مکان اصلی مصلی تهران جهت نماز حضور داشتند.

این فیلمساز پرسابقه شیرازی عنوان کرد: فیلم ۴۰ دقیقه ای مستند «در دل آتش» بدون هیچ واسطه و گفتار متن فقط از زمان وقوع حادثه، تصاویر واقعی از فرو ریختن ساختمان پلاسکو، مردم عزادار و حیرت زده، گفتار مسئولین اجرایی، مدیریت بحران کشور، شهرداری تهران ، حضور مسئولین و سخنگوی داغدارآتشنشانان تهران سپس مراسم تشیع از مصلای بزرگ تهران ، گلباران شهدا توسط بالگرد فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بالگرد فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ ، حرکت در خیابان های تهران و سپس قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س) که این دلاورمردان را در دل خود جای داد به تصویر کشیده شده است .

ناجی ادامه داد: متاسفانه در روز تشیع پیکر شهدا فکر کردم چگونه در میان خیل عظیم مستند سازان، تصویر برداران و عکاسان بتوانم فیلم در خور شأن این عزیزان را تهیه کنم که با صحنه بسیار عجیب روبرو شدم ، تنها مستندساز این حادثه از ابتدا تا دفن پیکر شهدا فقط دوربین من بود، البته این جدای از دوربین صداو سیما و یک یا دو دوربین فرماندهی انتظامی ناجا بود .بسیار شرمنده شدم از اینکه با وجود صدها شرکت و موسسه فیلم سازی در تهران که هر کدام یک برند هستند حتی یک دوربین و یک مستند ساز حضور نداشت. پیش خودم فکر کردم حتما جشنواره فیلم فجر که مصادف شده بود با تشیع پیکراین عزیزان واجب تربوده است.

ناجی در پایان گفت : از جمله فیلم هایی که بسیاردوستش دارم و در این چهل روز با آن زندگی کردم «در دل آتش» است.

علی ناجی تا به حال ۷۰۰۰ دقیقه برنامه تلویزیونی ، ۲۷۰ فیلم مستند و در ۳۲ جشنواره داخلی ، ملی و بین المللی شرکت کرده و جوایز ارزنده ای را برای ایران و فارس به ارمغان آورده است .

به گزارش خبرنگار مهر، مجری طرح فیلم مستند «در دل آتش» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس است که فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان: علی ناجی، تصویر برداران : امین شریفی ، حسین کشوری زاده، تدوین و صدا گذاری: میترا شریفی، سیروس مهبودی هستند. این درحالیست که مدیریت بحران استان فارس، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فرماندهی آتشنشانان پایگاه های ۱۷، ۱۸، ۱۹، در تهیه این فیلم که محصولی از شرکت فیلم سازی ناجی هنر شیراز است مشارکت دارند.