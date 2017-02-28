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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

فرمانده انتظامی شهرستان قدس:

توقیف ۲۱۶ وسیله نقلیه در قدس/ارتقاء وضعیت ترافیکی

توقیف ۲۱۶ وسیله نقلیه در قدس/ارتقاء وضعیت ترافیکی

قدس-فرمانده انتظامی شهرستان قدس از توقیف ۲۱۶ وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقاء وضعیت ترافیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ شاهپور فلاحی صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت:در پی درخواست های مسئولان شهرستانی و مطالبات مردمی در خصوص برخورد با موتورسواران متخلف و ناهنجار،طرح بزرگ ارتقا وضعیت ترافیکی با بهره گیری از استعداد حداکثری نیروها طی دو روز در شهرستان قدس به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد:در این طرح تعداد  ۱۴۳ موتورسیکلت و ۷۳ دستگاه خودرو که موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده بودند توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس اظهار داشت:برخی از این وسائط نقلیه با انجام حرکات نمایشی و خطرناک، جان شهروندان را به مخاطره انداخته بودند.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: مطالبات و خواسته های مردمی در این شهرستان پس از دریافت و برنامه ریزی به سرعت از سوی پلیس عملیاتی می شود تا رضایت شهروندان فراهم آید.

وی افزود: پلیس در راستای برخورد بی امان خود با متخلفان و مخلان نظم و امنیت عمومی نیازمند مشارکت های صمیمانه شهروندان است و تا ایجاد احساس امنیت در بین آحاد شهروندان این طرح ها ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3919839

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