توقیف ۲۱۶ وسیله نقلیه در قدس/ارتقاء وضعیت ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ شاهپور فلاحی صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت:در پی درخواست های مسئولان شهرستانی و مطالبات مردمی در خصوص برخورد با موتورسواران متخلف و ناهنجار،طرح بزرگ ارتقا وضعیت ترافیکی با بهره گیری از استعداد حداکثری نیروها طی دو روز در شهرستان قدس به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد:در این طرح تعداد ۱۴۳ موتورسیکلت و ۷۳ دستگاه خودرو که موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده بودند توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس اظهار داشت:برخی از این وسائط نقلیه با انجام حرکات نمایشی و خطرناک، جان شهروندان را به مخاطره انداخته بودند.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: مطالبات و خواسته های مردمی در این شهرستان پس از دریافت و برنامه ریزی به سرعت از سوی پلیس عملیاتی می شود تا رضایت شهروندان فراهم آید.

وی افزود: پلیس در راستای برخورد بی امان خود با متخلفان و مخلان نظم و امنیت عمومی نیازمند مشارکت های صمیمانه شهروندان است و تا ایجاد احساس امنیت در بین آحاد شهروندان این طرح ها ادامه خواهد داشت.