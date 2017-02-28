به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد رضوی در چهارمین نشست سراسری معاونان فرهنگی و امور جوانان سراسر کشور که در شیراز در حال برگزاری است، با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی رؤسای گروه و کارشناسان ستادهای استانی افزود: در این کارگاه مروری بر فعالیت‌های حوزه ساماندهی استان‌ها، بررسی عملکرد دبیرخانه ستادهای استانی و مسائل و مشکلات آنها انجام شد.

وی ادامه داد: در پنل تخصصی، موضوع بازخوانی امور جوانان، فعالیت‌هایی که یک دستگاه یا وزارتخانه در امور جوانان عهده‌دار است و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز به بحث و بررسی گذاشته شد.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان افزود: موضوعات مختلفی که استان‌ها با آن دست به گریبان هستند، همچون اطلاعات تخصصی در حوزه جوانان، گردآوری شده و به صورت منطقه‌ای در اختیار استان‌ها قرار گرفته است. همچنین در جهت ارتقای پیگیری مسائل امور جوانان، از این اطلاعات استفاده خواهد شد.

رضوی تأکید کرد: سامانه آرشیو الکترونیکی ستادهای ساماندهی در استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که این سامانه قابلیت دارد کلیه فرآیندهای ستاد را به صورت آنلاین فراهم کند. همچنین این سامانه میزان مشارکت دستگاه‌ها، وضعیت مصوبات و شاخص‌های مختلف را به صورت الکترونیکی، امکان ثبت می‌دهد و امکان رصد و نظارت در سطح استانی و ملی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تدوین شاخص‌های بین‌المللی در حوزه توسعه جوانان گفت: این مسئله در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان مطرح و مصوب شده است، برای ما مهم است که این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، چون از سوی یک مرجع بین‌المللی مطرح شده است.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان افزود: برای رسیدن به این شاخص‌ها، زیرشاخه‌ها مشخص شده و اطلاعات مربوطه در حال گردآوری است. همچنین دستگاه‌های مرتبط، گزارش‌های خود را تهیه و ارسال می‌کنند تا در پنج مؤلفه اصلی بهداشت، آموزش، اشتغال و فرصت، مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

رضوی ادامه داد: این شاخص‌ها بومی‌سازی شده و استان‌ها بر اساس آن مقایسه می‌شوند. در حال حاضر آخرین گزارش بین‌المللی مربوط به سال ۲۰۱۶ است که ما معتقدیم وضعیت شاخص‌های ایران از وضع موجود بسیار بهتر است، اما به دلیل نبود آمار، شرایط ما به درستی ارزیابی نشده است.

وی افزود: آنچه ما بر اساس اطلاعات پایگاه داده‌های جوانان داریم و تا ۸۰ درصد آن استخراج شده است، باید شاخص‌ها بروزرسانی شود تا پایان سال ۹۶ اطلاعات دقیق از شاخص‌های توسعه جوانان داشته باشیم و مبنای سیاستگذاری در همه سطوح قرار گیرد.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان تصریح کرد: گزارش بین‌المللی توسعه جوانان از سوی منابع بین‌المللی همچون سازمان ملل و یونسکو تهیه شده و در بسیاری شاخص‌ها مثل مشارکت مدنی، وضعیت ما می‌تواند نسبت به کشورهای سند چشم‌انداز بسیار بهتر شود. همچنین در زمینه سازمان‌های مردم نهاد، شرایط کشور ما از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ که این گزارشتهیه شده است، به مراتب بهتر شده و می‌تواند مبنای گزارش جدید قرار گیرد.