طرح سلامت اجتماعی در تنگستان اجرا شد

مسئول اجرای برنامه طرح سلامت اجتماعی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های آموزشی طرح سلامت اجتماعی با محوریت پیشگیری از سرطان درهشت نقطه از شهرستان تنگستان در حال اجرا است.

حمید دشتی افزود: این طرح در سه نقطه شهری و پنج نقطه روستایی در سطح شهرستان اجرا می‌شود و هدف از آن حساس‌سازی و آشنایی هرچه بیشتر عموم مردم با بیماری سرطان و راه‌های پیشگیری از آن است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش عوامل زمینه‌ای و بسترساز سرطان از جمله افزایش جمعیت سالمندی، گسترش امکانات تشخیصی، زندگی ماشینی و کم تحرکی، تغذیه ناسالم، سیگار، آلودگی هوا و استرس‌ها، ارائه آموزش‌های لازم در این خصوص ضروری است.

دشتی اضافه کرد: با رعایت برنامه‌های خودمراقبتی می‌توان ازیک سوم سرطان‌ها پیشگیری کرد؛ همچنین با تشخیص به موقع و اقدام به درمان می‌توان بخشی دیگر از موارد را درمان کرد و در سایر موارد می‌توان با اقدامات موثر نگهدارنده و تسکینی کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید.