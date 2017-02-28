به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حجت الاسلام محمد حسن قرهی قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور تعدادی از علما و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مسئولان و اقشار مختلف مردم قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد.

پس از انتقال پیکر این عالم ربانی به صحن امام رضا(ع) حرم مطهر، آیت الله العظمی جوادی آملی نماز میت را اقامه کرد.

در این مراسم آیت الله علوی بروجردی از اساتید حوزه علمیه قم، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام شهیدی محلاتی رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه(س) و سید مهدی صادقی استاندار قم حضور داشتند.

حجت الاسلام قرهی صبح روز یکشنبه هشتم اسفندماه به دیار باقی شتافت. وی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری بود.