مسئولیت سنگینی بر دوش ایران برای توسعه «اکو» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پیش از سفر به اسلام آباد و در جریان سفرش به استان سیستان و بلوچستان گفت:در دولت یازدهم در استان سیستان و بلوچستان کارهای زیادی صورت گرفته و از لحاظ رقم اعتباری که در این استان محروم خرج شده بیش از طرح ها و پروژه های عمرانی است که در ۳۵ سال گذشته در این استان اجرایی شده که این به برکت امنیت در استان است که توسط خود مردم، اقوام، مذاهب و نیروهای مسلح عزیز ما ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه از این استان عازم پاکستان هستم گفت: پاکستان از همسایه های خوب ماست و ارتباط با این کشورها موجب توسعه استان سیستان و بلوچستان و کل منطقه خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به هدف سفرش به اسلام آباد گفت: هدف از این سفر شرکت در اجلاس سران اکو است. سازمان همکاری اکو برای ما بسیار حائز اهمیت است و شاید بتوانیم بگوییم تنها سازمان همکاری مهم منطقه ای است که ایران از موسسین آن است و امروز ۱۰ کشور در این سازمان همکاری دارند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه این سازمان در ایران است، گفت: مسئولیت سنگینی بر دوش ایران برای توسعه این سازمان است و در این اجلاس برنامه ریزی های بلند مدت برای افق ۲۰۳۰ این سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس جمهور ادامه داد: در این اجلاس علاوه بر مباحثی که در این اجلاس با همه اعضا داریم به طور طبیعی ملاقات های دوجانبه ای هم با برخی از سران کشورهای شرکت کننده خواهیم داشت که در مجموع امیدواریم موجب خیر و برکت برای کشور شود.

وی خاطرنشان کرد: ما برای توسعه کشور نیازمند همکاری با دیگران به خصوص با همسایگان هستیم و بسیاری از کشورهای عضو اکو همسایه های مستقیم ما هستند و همکاری ما برای آینده منطقه بسیار مهم خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه منطقه ما بسیار حساس است گفت: متاسفانه منطقه به مشکلاتی از جمله تروریسم مبتلا شده است و در این اجلاس علاوه بر مسائل اقتصادی مسائل امنیتی نیز با سران دیگر کشورها مطرح می شود و امیدواریم همه کشورهای منطقه بتوانند امنیت را به این منطقه مهم بازگردانند و شاهد آبادانی و توسعه بیشتر در منطقه باشیم.