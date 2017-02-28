۱۱ هزار عدد انواع مواد محترقه در بوئین زهرا کشف شد

سرهنگ حسین علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق و عرضه مواد محترقه خطرساز شناسایی و دستگیری فروشندگان در دستور کار عوامل انتظامی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا افزود: با انجام کار اطلاعاتی ماموران کلانتری ۱۱ پاسداران موفق شدند طی یک عملیات ۶ هزار و ۳۶۸ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز را از فردی که در خیابان پرسه زنی می کرد کشف و متهم را دستگیر کنند.

وی گفت: همچنین در اقدامی دیگر ماموران این شهرستان موفق شدند ۵ هزار عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز را یک واحد صنفی کشف و در این زمینه نیز دو نفر را دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ علیان نژاد افزود: با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و لزوم توجیه خانواده ها در کنترل فرزندان و با توجه به آمارهای فوتی و مجروحان در چهارشنبه آخر سال سالهای گذشته از همه مردم خواست اخبار مربوط به فروش مواد محترقه و غیره را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کشف ۱۵ راس دام فاقد مجوز در شهرستان بوئین زهرا

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا در ادامه از کشف ۱۵ راس دام فاقد مجوز حمل از یک دستگاه خودروی کامیون «بنز» در این شهرستان خبر داد.

علیان نژاد اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی باری "کامیون بنز " حامل بار دام که از استان آذربایجان غربی به استان اصفهان در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا ادامه داد: در بازرسی ماموران از خودرو تعداد ۱۵ راس "گوساله" که بدون مجوز اداره بهداشت و حمل بود کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی احشام مکشوفه ۶۰۰ میلیون ریال است گفت : دام کشف شده تحویل اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.