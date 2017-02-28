بزرگترین جشنواره ایتام ۱۵ اسفند ماه در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره باهمت سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها و با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فرماندهان سپاه و تولیت امامزاده های تهران و همچنین برخی نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه در فرهنگسرای بهاران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این همایش که با حضور ۵۰۰ نفر از مدد جویان و خیرین استان تهران برگزار می شود تلاش دارد تا حمایت و پشتیبانی از یتیمان را بنا به سیره امامان معصوم در آستانه عید نوروز باستانی فرهنگ سازی کند.

دبیر اجرایی این همایش با اشاره به استقبال خیرین از پوشش ایتام خاطر نشان کرد: این خیریه بیش ۲۷۰ هزار نفر را تحت پوشش داشته و توانسته طی سالهای گذشته بیش از ۲۴ هزار یتیم را با پشتیبانی۱۳۸ هزار خیر ثابت تحت حمایت خود درآورد.

حمیده گودرزی ادامه داد: این خیریه که بزرگترین خیریه غیر دولتی کشور با بیش از ۲۸۰ شعبه در ۳۰ استان کشور است به عنوان نخستین و بزرگترین مرکز تهیه جهیزیه در کشور به شمار می آید که از همان ابتدای شروع فعالیت با طرح دیدگاههای تخصصی و بررسی های کارشناسی شده و نگرشی پژوهشی به مسائل اجتماعی و فرهنگی تلاش داشته تا زمینه را جهت خدمتگزاری هر چه بیشتر به محرومان جامعه فراهم آورد.

مسئول خیریه آبشار عاطفه های ابن رضای تهران تاکید کرد: این مرکز به عنوان یک مرکز غیر دولتی که بر پایه کمکهای مردمی شکل گرفته هیچ محدودیتی برای پذیرش محرومان نداشته و از همه توان و ظرفیتهای عطوفت و مهربانی مردم برای حمایت از محرومان کشور یاری گرفته است.