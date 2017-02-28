افتتاح فازاول طرح تجهیز راههای شریانی باسامانه های هوشمند درهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول طرح ملی تجهیز راههای شریانی با سامانه های هوشمند عبور و مرور جاده ای به طور ویدیو کنفرانس توسط وزیر راه و معاون اول رئیس جمهور در همدان افتتاح شد.

این سامانه ها با هدف کنترل سرعت لحظه ای خودروها به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان در حاشیه افتتاح فاز اول طرح ملی تجهیز راه‌های شریانی به سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده‌ای و شروع عملیات اجرایی نصب ۵۵ سامانه عبور و مرور در استان همدان که به دست معاون اول رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد، اظهار داشت: استان همدان ۱۹ هزار و ۳۶۸ کیلومتر مربع مساحت دارد.

محمد رودباری با بیان اینکه این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی پخش‌کننده ترافیک در منطقه غرب کشور به شمار می‌آید، گفت: ترافیک ۸ استان از منطقه همدان عبور می‌کند و سهم این استان از ترافیک غرب کشور بیش از ۷۰ درصد است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان عنوان کرد:‌ استان همدان با داشتن بیش از ۵ هزار ۴۰۰ کیلومتر انواع راه، نقشی راهبردی و تعیین‌کننده در غرب کشور دارد.

رودباری با بیان اینکه سیستم‌های حمل و نقل متشکل از فناوری‌های نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT و الکترومکانیک است، افزود: این جریان در برنامه‌ریزی سیستم‌های حمل و نقل زمینی نقش مهمی دارند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان گفت:‌ راه‌اندازی و بهره‌برداری مرکز مدیریت راه‌ها، تجمیع و ادغام مراکز مدیریت راه‌های سازمان حمل ونقل و پایانه‌های سابق با معاونت راهداری اداره کل راه و شهرسازی سابق از جمله اقدامات بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور به عنوان دیگر اقدامات، افزود: در حال حاضر ۱۱ دستگاه سامانه‌ ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای استان وجود دارد که با ثبت بیش از ۲۰۰ هزار تخلف در سال فعال است.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح ملی نصب و راه‌اندازی سامانه‌های ثبت تخلفات عبور مرور در راه‌های شریانی کشور، در استان همدان ۵۵ دستگاه دوربین ثبت تخلفات عبور و مرور در حال نصب و راه‌اندازی است.

رودباری عنوان کرد: این سامانه مجهز به سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط، پلاک‌خوانی و ارسال اطلاعات به صورت آنلاین به سامانه جامع حمل و نقل است.

وی از نصب و بهره‌برداری از ۱۵ دستگاه سامانه‌ دوربین‌های نظارت تصویری خبر داد و گفت: در حال حاضر این دستگاه‌ها ۱۵ نقطه از گردنه‌ها، نقاط برف‌گیر و حائز اهمیت محورهای استان را پوشش داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان هدف از راه‌اندازی این سامانه‌های نظارتی را پایش اطلاعات و مشاهده موقعیت ترافیکی دانست و افزود: تعداد پنج دستگاه از این سامانه در راه‌های استان نصب کرده و به بهره‌برداری می رسد.