افتتاح فازاول طرح تجهیز راههای شریانی باسامانه های هوشمند درهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول طرح ملی تجهیز راههای شریانی با سامانه های هوشمند عبور و مرور جاده ای به طور ویدیو کنفرانس توسط وزیر راه و معاون اول رئیس جمهور در همدان افتتاح شد.
این سامانه ها با هدف کنترل سرعت لحظه ای خودروها به بهره برداری رسیده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان در حاشیه افتتاح فاز اول طرح ملی تجهیز راههای شریانی به سامانههای هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جادهای و شروع عملیات اجرایی نصب ۵۵ سامانه عبور و مرور در استان همدان که به دست معاون اول رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد، اظهار داشت: استان همدان ۱۹ هزار و ۳۶۸ کیلومتر مربع مساحت دارد.
محمد رودباری با بیان اینکه این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی پخشکننده ترافیک در منطقه غرب کشور به شمار میآید، گفت: ترافیک ۸ استان از منطقه همدان عبور میکند و سهم این استان از ترافیک غرب کشور بیش از ۷۰ درصد است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان عنوان کرد: استان همدان با داشتن بیش از ۵ هزار ۴۰۰ کیلومتر انواع راه، نقشی راهبردی و تعیینکننده در غرب کشور دارد.
رودباری با بیان اینکه سیستمهای حمل و نقل متشکل از فناوریهای نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT و الکترومکانیک است، افزود: این جریان در برنامهریزی سیستمهای حمل و نقل زمینی نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان گفت: راهاندازی و بهرهبرداری مرکز مدیریت راهها، تجمیع و ادغام مراکز مدیریت راههای سازمان حمل ونقل و پایانههای سابق با معاونت راهداری اداره کل راه و شهرسازی سابق از جمله اقدامات بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان با اشاره به سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور به عنوان دیگر اقدامات، افزود: در حال حاضر ۱۱ دستگاه سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای استان وجود دارد که با ثبت بیش از ۲۰۰ هزار تخلف در سال فعال است.
وی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح ملی نصب و راهاندازی سامانههای ثبت تخلفات عبور مرور در راههای شریانی کشور، در استان همدان ۵۵ دستگاه دوربین ثبت تخلفات عبور و مرور در حال نصب و راهاندازی است.
رودباری عنوان کرد: این سامانه مجهز به سرعت لحظهای، سرعت متوسط، پلاکخوانی و ارسال اطلاعات به صورت آنلاین به سامانه جامع حمل و نقل است.
وی از نصب و بهرهبرداری از ۱۵ دستگاه سامانه دوربینهای نظارت تصویری خبر داد و گفت: در حال حاضر این دستگاهها ۱۵ نقطه از گردنهها، نقاط برفگیر و حائز اهمیت محورهای استان را پوشش داده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان هدف از راهاندازی این سامانههای نظارتی را پایش اطلاعات و مشاهده موقعیت ترافیکی دانست و افزود: تعداد پنج دستگاه از این سامانه در راههای استان نصب کرده و به بهرهبرداری می رسد.
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