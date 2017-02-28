به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ظهر امروز به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با آسیب های احتمالی فضای مجازی با دعوت از معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان و رئیس پلیس فتای استان لرستان یک جلسه آموزشی و پرسش و پاسخ برگزار کرد.

سرهنگ رضا شیراوژن معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در این جلسه گفت: آسیب های فضای مجازی و ارتباط از طریق فضای مجازی در سال های اخیر جایگاه قابل توجهی در بین نسل جوان جامعه ما پیدا کرده است و شبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیرگذار بوده و در شکل دهی به هویت جوانان نقش دارند و به همین دلیل نمی توان آن ها را نادیده گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اینترنت به شرط استفاده صحیح ابزاری مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود، اظهار داشت: آگاهی نسبت به تهدیدات فضای سایبری در درجه ی نخست اولویت قرار دارد زیرا آگاهی راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد را مسدود می کند و از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری می کند.

در ادامه این کارگاه آموزشی یکی از کارشناسان پلیس فتای استان لرستان نیز با بررسی تاریخچه شکل گیری شبکه های مجازی توضیحاتی در راستای استفاده صحیح و امن از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را بیان کرد و به سؤالات مطرح شده توسط دانشجویان پاسخ داد.