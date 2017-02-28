رای مردم حفاظت می شود/در برابر بی قانونی واکنش نشان می دهیم

به گزارش برنگار مهر،محمد رضل یوسفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:عملا کار انتخابات در ورامین شروع شده است و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز ریاست جمهوری همه دست اندرکاران ستاد انتخابات شهرستان ورامین سعی در ایجاد فضایی برای مشارکت حداکثری و یکپارچه مردم پای صندوق های رای را دارند.

وی ادامه داد:امروز سومین نشست رسمی ستاد انتخابات ورامین برگزار و تکالیف در همه حوزه ها مشخص شد.

یوسفی گفت:اجرای قانون و بی طرفی از بارزترین مشخصه های ستاد انتخابات باید باشد و به همکاران خودم در ستاد انتخابات ورامین تاکید کردم و اصرار بر این امر دارم.

وی ادامه داد:رای مردم حق الناس است و باید محافظت شود،در ورامین هم جدی هستیم و طبق مر قانون رفتار می کنیم و هر جا حرکتی و اقدامی مخالف قانون مشاهده کنیم محکم می ایستیم و با کسی رودربایستی نداریم.

فرماندار شهرستان ورامین افزود:همه متنفذین و احزاب باید قوانین را به خوبی مطالعه کنند و بدانند چرا که خدمت در این نظام بیشتر انگیزه الهی می خواهد تا انگیزه مادی و کسی که انگیزه مادی دارد بداند با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از اطلاع رسانی مطلوب رسانه ها در سطح شهرستان گفت:پاسخگویی برای بسیاری از دستگاه های ما سخت است.برخی روسای ادارت شهرستان جرات حضور در مردم و پاسخگویی را ندارند و از این امر واهمه دارند.در حالیکه اگر بین مردم باشیم و مشکلات را به مردم بگوییم ،آن ها به ما کمک خواهند کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان ورامین اضافه کرد:برخی افراد هم می خواهند فضا را متشنج و آلوده کنند که از ارشاد می خواهم به اوضاع این افراد که اغلب مجوز هم ندارند نظارت و رسیدگی کند.