به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صبحی قراملکی در چهارمین نشست سراسری معاونان فرهنگی و امور جوانان سراسر کشور که در شیراز در حال برگزاری است، با اشاره به برگزاری پنل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با حضور معاونان فرهنگی و جوانان استانها اظهار داشت: پنج طرح ملی در دستور کار دفتر ازدواج و تعالی خانواده قرار دارد که بخش زیادی از آنها تا پایان سال اجرا میشود.
وی اجرای طرح آموزش مدرسان پیش از ازدواج را یکی از این طرحهای ملی دانست و خاطرنشان کرد: ۲۵۰۰ مدرس برای ارائه آموزشهای پیش از ازدواج در حال فراگیری محتوا هستند که این آموزشها تا پایان سال به نتیجه میرسد.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده ادامه داد: برای آموزش پیش از ازدواج ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج، برگزاری ۶۰ دوره آموزشی در طول سال ۹۶ پیشبینی شده است که بر اساس جمعیت جوان، جمعیت در آستانه ازدواج، نرخ ازدواج و نرخ طلاق در هر استان تعداد دورهها تعیین میشود اما دستکم در هر استان یک دوره آموزشی برای تربیت ۳۰ مدرس خواهیم داشت.
صبحی قراملکی خاطرنشان کرد: در تهران، کلانشهرها و استانهای پرطلاق، تعداد بیشتری مدرس نیاز است به طوری که استان تهران ۶۰۰ مدرس لازم دارد که همه آنها تا پایان سال آموزش میبینند.
وی افزود: بر اساس آمار سال گذشته و ۱۰ ماهه امسال، استان تهران بیشترین نرخ طلاق را به خود اختصاص داده و پس از آن، استانهای البرز، قم، گیلان، مازندران، مرکزی، خراسان رضوی، اصفهان، کرمانشاه و کردستان در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده اظهار کرد: آموزشهای پیش از ازدواج از بهار سال ۹۶ آغاز میشود و این دورهها بخشی از قانون تسهیل ازدواج را پوشش خواهند داد تا سرفصلهای لازم برای ماده ۸ قانون تسهیل ازدواج فراهم شود.
صبحی قراملکی برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت کنترل و پیشگیری از طلاق را از دیگر برنامههای ملی عنوان کرد و گفت: این کارگاهها با همکاری وزارت ورزش و وزارت کشور برگزار میشود و در آن جوانان در آستانه ازدواج و زوجین در سال اول زندگی شرکت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در این طرح، تمام ۳۱ استان مد نظر هستند، اما در مرحله اول ۲۱ استان پرطلاق تحت پوشش قرار میگیرند و تعداد کارگاهها بر اساس نرخ طلاق و ازدواج تعیین شده است.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره ملی ازدواج از دیگر برنامههای ملی است که تا پایان سال و در هفته سوم اسفند ماه برگزار خواهد شد.
صبحی قراملکی گفت: این جشنواره در پنج محور ادبی، هنری، رسانهها، دستگاهها و فعالان ازدواج برگزار میشود و بیش از ۵۰۰ اثر مورد داوری قرار گرفته است.
وی در مورد چهارمین طرح ملی دفتر ازدواج و تعالی خانواده خاطرنشان کرد: موضوع بیمه ازدواج جوانان از بهمن ماه سال گذشته با مشارکت یکی از شرکتهای بیمه دولتی پیگیری شد و تا بهمن ماه ۹۵ حدود ۷۰ هزار جوان تحت پوشش بیمه ازدواج قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده از برگزاری سمینار آموزشی دو ساعته در تمامی شهرستانها به منظور آشنایی جوانان و خانوادهها با اهمیت و تسهیلات بیمه ازدواج خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۹۶، یک میلیون جوان را تحت پوشش بیمه ازدواج قرار دهیم.
صبحی قراملکی با اشاره به تشکیل مجمع ملی خیرین حوزه ازدواج گفت: به منظور تسهیلگری، ارزیابی، رصد و آسیبشناسی و همچنین برقراری عدالت در ارائه خدمات ازدواج به جوانان، قرار است اساسنامه مجمع خیرین ازدواج در تمامی استانها تهیه شود که تاکنون بسایری از استانها اساسنامه مورد نظر را تشکیل دادهاند.
وی با بیان اینکه قصد دخالت در امور خیرین را نداریم افزود: برای برنامهریزی کشوری نیاز به اطلاعات دقیق از خیرین وجود دارد و مقرر شده است تا پایان سال، تمام استانها مجمع خیرین ازدواج را راهاندازی کنند تا بتوانیم در بهار ۹۶ مجمع ملی خیرین ازدواج را تشکیل دهیم.
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