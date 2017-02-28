کاهش ۵۰ درصدی بهای بلیط خط ۲ قطار شهری/پیشنهاد بلیط رایگان رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که ظهر سه شنبه در تالار شهر برگزار شد، طرح دو فوریتی تخفیف بهای خدمات خط دوم قطارشهری بررسی و با تایید اعضای شورای شهر مصوب شد تا زمان اتصال خط دو به خط یک هزینه پرداختی شهروندان به ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

در این جلسه علی اصغر نخعی راد، رئیس کمیسیون ویژه خطوط قطار شهری مشهد با مقایسه این خط با خط یک و تعداد ایستگاه های افتتاح شده آن اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد از مسیر خط دو قطار شهری قابل استفاده بوده و مابقی آن در دست احداث است، لذا دریافت هزینه ای یکسان با خط یکم زیاد است.

وی افزود: همچنین این خط در نقاط محروم و حاشیه نشین خدمت رسانی می کند، لذا باید تخفیف ویژه ای در این مسیر در نظر گرفته شود.

در ادامه حسنعلی اخلاقی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد تصریح کرد: کاهش قیمت استفاده از این خط مشکل اصلی نمی باشد. مشکل آنجاست که خدمات دهی این خط تنها سه ساعت در روز و از ساعت هفت تا ۱۰ صبح و با سرفاصله زمانی ۳۰ دقیقه ای انجام می شود لذا با عدم استقبال مردم مواجه شده است.

همچنین محمدرضا دیمه کار نایب رئیس کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری با پیشنهاد رایگان نمودن موقت این خط اظهار کرد: اگر بخواهیم طبق مدل های جهانی محاسبه کنیم باید به سمت رایگان شدن وسایل حمل و نقل عمومی حرکت کنیم.

وی افزود: برای ترویج فرهنگ استفاده همگانی از ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در مناطق محروم، باید سرویس دهی موقتا رایگان صورت پذیرد؛ همچنین در حال حاضر سه رام قطار و با فاصله زمانی ۳۰ دقیقه در این مسیر حرکت می کنند که این فاصله زمانی قابل پذیرش نیست.

حسن قدیری طرقی، عضو کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار کرد: این اقدام پسندیده نیست و مردم نیز انتظار ندارند پروژه ای که میلیاردها ریال هزینه در برداشته است، رایگان خدمات رسانی کند.

در پایان پیشنهاد رایگان بودن موقت خط دو قطار شهری مشهد به تایید اعضا نرسید و کاهش ۵۰ درصدی بهای پرداختی مسیر خط دوم قطارشهری مشهد به تصویب اعضا رسید.