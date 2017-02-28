آیین تجلیل از قهرمانان المپیک و پارالمپیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی امروز سه شنبه در حاشیه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون دوومیدانی،گفت: این مراسم ساعت۹ صبح روز شنبه ۱۴ اسفند در سالن اجلاس سران برگزار می شود.
کاروان ورزشی ایران با نام امام رضا (ع) در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو در ۱۴ رشته کشتی آزاد و فرنگی، وزنهبرداری، تکواندو، بوکس، تیراندازی، تیر و کمان، قایقرانی، تنیس روی میز، دوچرخهسواری، دوومیدانی، شمشیربازی، والیبال، جودو و شنا شرکت کرد.
ورزشکاران ایران در رشته های وزنهبرداری، تکواندو، کشتی آزاد و فرنگی و تکواندو موفق شدند هشت مدال (۳ طلا، یک نقره و ۴ برنز) را برای ایران به ارمغان بیاورند .
کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزنهبرداری و حسن یزدانی در کشتی آزاد، سه طلایی کاروان ایران در المپیک ریو بودند. کمیل قاسمی نیز تنها مدالآور نقره ایران در المپیک ریو بود.
سعید عبدولی و قاسم رضایی در کشتی فرنگی، حسن رحیمی در کشتی آزاد و کیمیا علیزاده در تکواندو توانستند ایران را صاحب ۴مدال برنز کنند.
کاروان ایران در این دوره درجایگاه بیست و پنجم قرار گرفت.
ورزشکاران جانباز و معلول کاروان ورزشی ایران هم در پانزدهمین دوره از بازیهای موفق به کسب ۲۴ مدال ( ۸ مدال طلا، ۹ نقره و ۷برنز ) شدند.
نظر شما