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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

پیکر شهید جاویدالاثر جهرمی شناسایی شد

پیکر شهید جاویدالاثر جهرمی شناسایی شد

جهرم- پیکر بسیجی سرافرار شهید عبدالرضا خوشرو تفحص و شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر بسیجی سرافراز شهید عبدالرضا خوشرو در آخرین عملیات تفحص، شناسایی شد.

پیکر این شهید دفاع مقدس ساعت ۹ صبحِ روز پنجشنبه،۱۲ اسفندماه از چهارراه دفاع مقدس به سمت مسجد صاحب‌الزمان (عج) و پس از آن برای ادای نماز بر پیکر مطهر به جایگاه نمازجمعه جهرم منتقل می شود.

 پیکر این شهید گلگون پس از اقامه نماز با بدرقه پر شور مردم شهید پرور جهرم تشییع و درگلزار شهدای رضوان در کنار سایر شهدای گلگون‌کفن به خاک، سپرده می شود.

مچنین پنجشنبه‌شب، پس از نماز مغرب و عشا، مراسم وداع با آن شهید بزرگوار همراه با سوگواری شهادت ام‌الائمه، حضرت فاطمه‌زهرا(س)، در مسجد الزهرا، شهرک انقلاب، با سخنرانی آیت‌الله دژکام برگزار می‌شود.

کد مطلب 3919900

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