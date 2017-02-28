شورا و شهرداری همدان آمادگی مذاکره با دست فروشان را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی پیش از ظهر سه شنبه در صحن علنی شورای شهر همدان با اشاره به درگیری‌های ایجاد شده برای جمع‌آوری دست فروشان در پیاده راه بوعلی اظهار داشت: در عین حالی که دستگاه‌ها دنبال بهترین انجام وظیفه هستند اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم، در جریان مشکلات جامعه و معیشت دست فروشان هستند ولی این امر دلیل نمی‌شود بی قانونی و هرج و مرج در شهر حاکم شود.

میرزایی با بیان اینکه با توجه به مشکلات معیشتی دست‌فروشان، اجازه فعالیت در چارچوب ضوابط، ساعت مشخص و مکان معین به آنها داده می‌شود، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته تعدادی افراد خارج از آن ضوابط عمل کردند.

میرزایی با بیان اینکه در یک هفته اخیر تعداد زیادی از شهروندان با مراجعه به شورا و تماس تلفنی شورای شهر را مواخذه کردند که چرا وضعیت پیاده‌راه بوعلی ساماندهی نمی‌شود، گفت: شهروندان معتقد هستند دست‌فروشی خیابان اکباتان در پیاده‌راه بوعلی راه‌اندازی شده است.

دست‌فروشان پیاده‌راه بوعلی روزها در روزبازارها و شب ها نیز از ساعت ۲۱ می‌توانند در پیاده‌راه بوعلی فعالیت کنند وی تاکید کرد: دست‌فروشان پیاده‌راه بوعلی روزها در روزبازارها و شب ها نیز از ساعت ۲۱ می‌توانند در پیاده‌راه بوعلی فعالیت کنند و بعد از ایام عید مکان مناسب کارشناسی برای دستفروشان در نظر گرفته شده که به این مکان تعیین شده منتقل می‌شوند.

رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه اجرای پروژه پیاده راه بوعلی با هدف تبدیل آن به یک منقطه گردشگری کلید زده شد، گفت: طرح پیاده‌راه خیابان اکباتان نیز در همین راستا اسفند ماه جاری کلید می‌خورد تا پیاده‌راه بوعلی به اکباتان و موزه هگمتانه اتصال یابد.

رئیس شورای شهر همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری همایش شهر سبز پایدار اضافه کرد: این همایش در راستای انعقاد تفاهم‌نامه بین شورا و شهرداری همدان با سازمان محیط زیست کشور به دلیل انتخاب همدان به عنوان پایلوت شهر سبز جهان اسلام برگزار شد.

میرزایی با تشکر از زحمات ابراهیم مولوی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان، شهرداری و دست اندرکاران برگزاری همایش شهر سبز اظهار داشت: همدان زمینه و بستر شهر سبز بودن را دارد و با احتساب باغات خصوصی حدود ۳۰ مترمربع فضای سبز برای هر شهروند داریم که به جز بخش خصوصی بیش از ۱۰ متر مربع سهم هر شهروند است.

امسال شهرداری همدان از ماسه و نمک کمتری استفاده کرد

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز با اشاره به تاثیرات مخرب استفاده از ماسه و نمک در امر یخ زدایی معابر سطح شهر و اثر آن بر محیط زیست و سلامت شهروندان اظهار داشت: در سالهای ۹۳ و ۹۴ به دلیل همین نمک پاشی ها گرد و غبار در سطح شهر ایجاد شده بود و امسال شهرداری همدان نسبت به سالهای گذشته احتیاط کرده و از ماسه و نمک کمتری استفاده کرد.

محمد تبریزی ادامه داد: چند روزی است پس از بارندگی های اخیر شاهد گرد و غبار در سطح شهرهستیم بنابراین مدیریت شهری قبل از شروع اجرای طرح استقبال از بهار باید هر چه سریعتر شستشوی معابر را آغاز کند.

تبریزی با انتقاد از نحوه فعالیت پارکبانان گفت: باید تابلوی نارنجی در محل توقفگاه پارک خودروها با درج روزهای تعطیل و ساعات پارک نصب شود تا مردم از آن آگاهی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در این تابلوها رایگان بودن نیم ساعت نخست پارک خودرو باید درج شود، گفت: باید در اطراف مساجد و حسینیه ها هزینه پارک خودرو رایگان باشد.