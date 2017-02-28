به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از«آوا»، شورای امنیت ملی افغانستان در پاسخ به گزارش های منتشر شده مبنی بر فعالیت نظامیان چینی در افغانستان اعلام کرد که به جز نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو هیچ کشوری اجازه فعالیت نظامی در افغانستان را ندارد.

مقامات شورای امنیت ملی افغانستان همچنین اعلام کردند که با چین و تاجیکستان تنها در مورد حفاظت های مرزی توافق شده است و این بدین معنا نیست که نیروهای این ‌کشورها در خاک افغانستان حضور نظامی داشته باشند.

«توراب غورزنگ» سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان نیز اعلام کرد که هیچ یک از کشورهای منطقه اجازه فعالیت نظامی در افغانستان را ندارند.

وی همچنین گفت که هدف نیروهای نظامی چین تنها تشخیص تهدیدهای تروریستی و نظارت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در امتداد مرزها است.

وزارت دفاع چین نیز هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که نیروهای این‌ کشور در مرز با افغانستان و در داخل خاک چین با هدف جلوگیری از تهدیدهای تروریستی مستقر شده اند و فعالیت می کنند.

لازم به ذکر است که افغانستان و چین حدود ۷۶ کیلومتر مرز مشترک در شهرستان «کوهستانی واخان» واقع در ولایت «بدخشان» افغانستان دارند.