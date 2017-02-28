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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

گروه های جهادی دانشجویی نهال می کارند

گروه های جهادی دانشجویی نهال می کارند

طرح کاشت نهال در شهر تهران با همکاری دانشگاه ها و گروه‌های جهادی و نهادهای مختلفی در یک اقدام مشترک برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به موضوع محیط زیست و با توجه به ظرفیت عظیم بسیج دانشجویی، جهاد سازندگی ناحیه تهران بنا دارد تا در روز جمعه ۱۳ اسفند ۹۵ برنامه درختکاری در پهنه جنوبی شهر تهران را برگزار کند.

برنامه از ساعت ۹ تا ۱۳ ادامه داشته و با همکاری دانشگاه ها و گروه‌های جهادی و نهادهای مختلفی در یک اقدام مشترک صورت می پذیرد.

این برنامه توسط مجموعه هایی مانند بسیج مهندسین، قرارگاه شیخ بهایی، هسته توانمندسازی حرکت‌های جهادی و جهاد سازندگی برگزار می شود و یکی از اولین اقدامات مهم جمعیت دانشجویی امام حسن مجتبی (ع) و قرارگاه جهادی امام رضا(ع) در تهران است.

کد مطلب 3919904
زهرا سیفی

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