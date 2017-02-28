اعتراف سالومه، سحر ونگار به دهها فقره سرقت از طلا فروشی ها

به گزارش خبرنگار مهر ۱۴ آبان ماه امسال مالک یک طلافروشی در منطقه تهرانپارس – خیابان ۱۳۱ با مراجعه به کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس به مأمورین اعلام داشت خانمی حدودا ۳۵-۳۰ ساله به بهانه خرید طلاجات وارد مغازه اش شده و یک رشته دستبند طلا را سرقت کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به شیوه کش روی و به دستور دادیار شعبه اول دادسرای سرقت تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

صاحب طلافروشی پس از حضور در اداره هفدهم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت ۲۱ ، خانمی به عنوان مشتری و به بهانه خرید طلاجات وارد طلافروشی شد و با استفاده از غفلت بنده اقدام به سرقت یک رشته دستبند مثلثی به ارزش دو میلیون تومان کرد و بلافاصله از محل متواری شد.

کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی با بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته مغازه طلافروشی موفق به شناسایی یکی از مجرمان خانم سابقه دار در زمینه کش روی بنام "سالومه" ۳۲ساله شدند که از سال ۸۸ بارها به اتهام کش روی و ارتکاب دیگر جرایم دستگیر و روانه زندان شده است.

با شناسایی تصویر "سالومه" ، کارآگاهان به آخرین محل سکونت او در منطقه خاوران مراجعه و در تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که وی سال گذشته و پس از آزادی از زندان اقدام به جابجایی مخفیگاه خود کرده است .

در شرایطی که هیچگونه اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه جدید این متهم سابقه دار و حرفه ای در زمینه کش روی وجود نداشت ، کارآگاهان اداره هفدهم پلیس اگاهی با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه سالومه در خیابان پرستار شدندو با اطمینان از حضور وی در داخل مخفیگاهش موفق به دستگیری اش شدند.

با وجود دستگیری "سالومه" و اعتراف صریح وی به سرقت های کش روی از مغازه های طلافروشی سطح شهر تهران و شناسایی تعدادی از محل های سرقت در مناطق خانی آباد ، شمیران نو ، بازارچه شاپور ، میدان خراسان و ... ، اما همچنان پرونده های مشابه دیگری با موضوع سرقت های کش روی توسط سارقین خانم به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

با طرح شکایت های جدید با موضوع سرقت های کش روی اینبار توسط دو سارق خانم از طلافروشی های سطح شهر تهران ، کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی بار دیگر با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ی طلافروشی های محل سرقت های جدید موفق به شناسایی تصویر دو خانم حدودا ۴۰-۳۵ ساله ای شدند که به صورت بسیار ماهرانه ای اقدام به سرقت طلاجات از مغازه های طلافروشی کرده بودند.

با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته طلافروشی ها و بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار پلیس آگاهی ، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر خواهر کوچکتر سالومه بنام "سحر"۳۱ ساله به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کش روی همانند خواهرش (سالومه ) شدند ؛ بررسی سوابق سحر نشان داد که او از سال ۷۷ تاکنون بارها به اتهام سرقت به شیوه کش روی از طلافروشی دستگیر و روانه زندان شده است.

با شناسایی "سحر" به عنوان دیگر سارق مغازه های طلافروشی سطح شهر تهران و به منظور شناسایی تصویر همدست سحر که در سرقت ها او را همراهی کرده بود ، تحقیقات از سالومه در این خصوص در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت ؛ سالومه که مدعی اطلاع نداشتن از جرایم ارتکابی خواهرش شده بود ، پس از مشاهده ی تصاویر و مستندات ارائه شده در خصوص ارتکاب دهها فقره کش روی توسط خواهرش و همراهی یک خانم با وی ، خواهرشوهر خودش بنام نگار ۳۸ ساله را به عنوان همدست خواهرش معرفی کرد.

کارآگاهان با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده در خصوص مخفیگاه "سحر" و "نگار" در منطقه پیروزی ، به این منطقه مراجعه و ضمن شناسایی مخفیگاه سحر و نگار ، در تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که آنها پس از اطلاع از خبر دستگیری سالومه بلافاصله اقدام به جابجایی مخفیگاه خود کردند. اقدامات پلیسی جهت شناسایی آخرین مخفیگاه این دو سارق زن همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا سرانجام آخرین مخفیگاه آنها در منطقه عبدل آباد شناسایی و "سحر" و "نگار" روز دهم بهمن دستگیر و به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

با دستگیری "سالومه" ، "سحر" و "نگار" ، شناسایی شکات ، مالباختگان و محل ارتکاب سرقت ها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

با بررسی پرونده های مشابه با موضوع "سرقت به شیوه کش روی" و همچنین اعتراف صریح متهمین به دهها فقره کش روی از مغازه های طلافروشی در مناطق مختلف شهر تهران ، دهها محل سرقت در خیابان نبرد ، میدان رهبر ، شکوفه ، خانی آباد ، شمیران نو ، امامزاده حسن ، بازارچه شاپور ، افسریه ، میدان خراسان ، مینی سیتی ، اسلامشهر ، فلاح ، شهرری ، دولت آباد ، پاکدشت ، ورامین ، سرسبیل ، امام حسین ، رودکی و ... شناسایی شد.در این میان تعدادی از محل های سرقت متعلق به تعدادی از صاحبان طلافروشی ها بود که متهمان به سرقت طلاجات از طلافروشی آنها اعتراف کرده اما آنها تاکنون اقدامی به طرح شکایت نکرده بودند.

سرهنگ کارآگاه داوود فـرد ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت:در ادامه تحقیقات جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی ، هر سه متهم به سرقت های مشابه در سایر شهرهای کشور همچون رامسر ، اراک ، قم و ... و بویژه شهرهای حاشیه ی تهران نیز اعتراف داشته اند.

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در پایان این خبر گفت : با توجه به شناسایی دهها محل سرقت در تهران ، اعتراف صریح متهمین به دهها فقره سرقت در تمامی مناطق شهر تهران و همچنین سایر شهرهای کشور و به منظور شناسایی دیگر شکات و مالباختگان احتمالی ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر سه متهم از سوی دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر شده است ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگان بویژه صاحبان طلافروشی هایی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت گرفته و موفق به شناسایی تصاویر این سه متهم حرفه ای شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.