کشف خودروی سرقتی دقایقی پس از وقوع سرقت در همدان

سرهنگ پژمان قویمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: شخصی با مراجعه حضوری به کلانتری ۱۴ همدان از سرقت خودروی سواری پراید خود خبر داد که بلافاصله موضوع به تمامی گشت های انتظامی شهر همدان اعلام و طرح مهار به اجرا درآمد.

وی افزود: با اجرای این طرح، تمامی ورودی و خروجی های شهر و نقاط حساس و مسیرهای احتمالی تردد خودرو سرقت شده تحت نظارت و کنترل قرار گرفت که دقایقی بعد، اکیپ گشت کلانتری ۱۳ خودروی سرقتی را در میدان امامزاده عبدالله مشاهده کرد و ماموران به سرعت برای توقیف و دستگیری سارق وارد عمل شدند.

قویمی گفت: سارق که باور نمی کرد تنها دقایقی پس از سرقت در دام پلیس گرفتار شود با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد و تعقیب و گریز بین ماموران پلیس و سارق آغاز شد اما سرانجام ماموران با بکارگیری شگردهای پلیسی، خودروی مسروقه را متوقف و سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ قویمی بیان داشت: متهم ۳۰ ساله و از سارقان سابقه دار است که پس از دستگیری به کلانتری منتقل و در بازجویی به بزه انتسابی اعتراف کرد و با هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی خودرو مسروقه تحویل مالک شد و متهم با پرونده برای بررسی بیشتر جرائم احتمالی تحویل پلیس آگاهی استان همدان شد.

کشف البسه قاچاق توسط ماموران یگان امداد همدان

فرمانده انتظامی شهرستان همدان همچنین از کشف یک هزار و ۳۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق توسط ماموران یگان امداد این شهرستان خبر داد.

پژمان قویمی گفت: در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد اکیپ گشت یگان امداد در حال گشت زنی در سه راه فرهنگیان، به رانندگان دو دستگاه خودرو پژو پارس و سمند مشکوک و جهت بررسی بیشتر به آنها نزدیک شدند ولی رانندگان خودروها با دیدن ماموران پا به فرار گذاشتند.

وی افزود: ماموران پس از دقایقی، با استفاده از شگردهای خاص پلیسی اقدام به توقیف خودرو و دستگیری رانندگان کردند.

قویمی اظهار داشت: در بازرسی از خودروی متهمان تعداد ۳۳۰ جفت کفش ورزشی خارجی، تعداد ۹۵۰ ثوب انواع لباس و تیشرت ورزشی خارجی و ساک ورزشی کشف شد که همگی فاقد مجوز و فاکتور بودند.