پیکر پاک ۷ شهید گمنام دفاع مقدس وارد گرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال استانی از هفت لاله خوش‌نام، ظهر سه‌شنبه دهم اسفندماه ۹۵ ساعت ۱۳ در میدان بسیج گرگان و با حضور پرشور مردم به‌صورت متمرکز برگزار شد.

بعد از این مراسم پیکر این شهیدان برای وداع، تشییع و تدفین به شهرستان‌های گرگان، سرخنکلاته، علی‌آباد و رامیان منتقل می‌شود.

مسئول معاونت روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در رابطه با برنامه‌های استقبال، تشییع و تدفین در شهرستان گرگان اظهار کرد: مراسم وداع با پیکر این شهدا در روز سه‌شنبه دهم اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشاء در امامزاده عبدالله گرگان برگزار می‌شود.

علی خالقی در خصوص مشخصات هفت شهید گمنام دفاع مقدس که وارد گلستان شدند خاطر نشان کرد: این هفت شهید گمنام دفاع مقدس در عملیاتهای محرم، کربلای ۴، بدرو خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند

وی خاطر نشان کرد :از این هفت شهید گمنام دو شهید در شهر سرخنکلا به خاک سپرده خواهند شد که یکی از این دو شهید ۲۳ ساله در عملیات محرم در منطقه عملیاتی شرهانی و یک شهید دیگر ۲۹ ساله در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت رسیده است.

وی افزود: شهید گمنامی که ۱۸ ساله و در عملیات بدر در منطقع عملیاتی شرق دجله به شهادت رسیده در دانشکده دخترانه مائده در گرگان به خاک سپرده خواهد شد.

خالقی تصریح کرد: شهید گمنام دیگری از این هفت شهید که بناست در روستای شیر آباد خان ببین به خاک سپرده شود ۲۳ ساله و در عملیات کربلای ۴ در منطقه ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل آمده است

وی در ادامه افزود: از سه شهید گمنامی که مهمان مردم شهرستان علی آباد کتول خواهند بود یک شهید در دانشکده فنی و حرفه ایی امام خمینی این شهر به خاک سپرده خواهد شد که این شهید ۲۹ ساله و در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل گشت.

معاون روابط عمومی سپاه نینوا گفت: از دوشهیدی که مهمان مردم شهر مزرعه از توابع علی آباد کتول خواهند شد یک شهید ۲۱ ساله و در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص و شهیدی دیگر ۲۴ ساله در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است.

وی در پایان از مراسم استقبال این هفت شهید گلگون کفن خبر داد و گفت : مراسم متمرکز استقبال از این هفت شهید خوشنام امروز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ راس ساعت ۱۳ از میدان بسیج برگزار و سپس به شهرستان های یاد شده جهت تشییع و تدفین انتقال خواهد یافت.