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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

پیکر پاک ۷ شهید گمنام دفاع مقدس وارد گرگان شد

پیکر پاک ۷ شهید گمنام دفاع مقدس وارد گرگان شد

گرگان- مردم شهید پرور گرگان با حضور در میدان بسیج این شهر، پیکر پاک هفت شهید گمنام دفاع مقدس را در آغوش گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال استانی از هفت لاله خوش‌نام، ظهر سه‌شنبه دهم اسفندماه ۹۵ ساعت ۱۳ در میدان بسیج گرگان و با حضور پرشور مردم به‌صورت متمرکز برگزار شد.

بعد از این مراسم پیکر این شهیدان برای وداع، تشییع و تدفین به شهرستان‌های گرگان، سرخنکلاته، علی‌آباد و رامیان منتقل می‌شود.

مسئول معاونت روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در رابطه با برنامه‌های استقبال، تشییع و تدفین در شهرستان گرگان اظهار کرد: مراسم وداع با پیکر این شهدا در روز سه‌شنبه دهم اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشاء در امامزاده عبدالله گرگان برگزار می‌شود.

علی خالقی در خصوص مشخصات هفت شهید گمنام دفاع مقدس که وارد گلستان شدند خاطر نشان کرد: این هفت شهید گمنام دفاع مقدس در عملیاتهای محرم، کربلای ۴، بدرو خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند

وی خاطر نشان کرد :از این هفت شهید گمنام  دو شهید در شهر سرخنکلا به خاک سپرده خواهند شد که یکی از این دو شهید ۲۳ ساله در عملیات محرم در منطقه عملیاتی شرهانی و یک شهید دیگر ۲۹ ساله در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت رسیده است.

وی افزود: شهید گمنامی که ۱۸ ساله و در عملیات بدر در منطقع عملیاتی شرق دجله به شهادت رسیده در دانشکده دخترانه مائده در گرگان به خاک سپرده خواهد شد.

خالقی تصریح کرد: شهید گمنام دیگری از این هفت شهید که بناست در روستای شیر آباد خان ببین به خاک سپرده شود ۲۳ ساله و در عملیات کربلای ۴ در منطقه ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل آمده است

وی در ادامه افزود: از سه شهید گمنامی که مهمان مردم شهرستان علی آباد کتول خواهند بود یک شهید در دانشکده فنی  و حرفه ایی امام خمینی این شهر به خاک سپرده خواهد شد که این شهید ۲۹ ساله و در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل گشت.

معاون روابط عمومی سپاه نینوا گفت: از دوشهیدی که مهمان مردم شهر مزرعه از توابع علی آباد کتول خواهند شد یک شهید ۲۱ ساله و در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی ام الرصاص و شهیدی دیگر ۲۴ ساله در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است.

وی در پایان از مراسم استقبال این هفت شهید گلگون کفن خبر داد و گفت : مراسم متمرکز استقبال از این هفت شهید خوشنام امروز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ راس ساعت ۱۳ از میدان بسیج برگزار و سپس به شهرستان های یاد شده جهت تشییع و تدفین انتقال خواهد یافت.

کد مطلب 3919941

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