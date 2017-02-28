به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی متکدیان لرستان در سخنانی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در بحث جمع آوری متکدیان در شهر خرم آباد صورت گرفته است اظهار داشت: در مرکز لرستان مرکزی برای نگهداری متکدیان در نظرگرفته شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای عالی اداری در این زمینه عنوان کرد : اگر زمینه اجرای این مصوبات فراهم شود مشکلات در بحث جمع آوری و نگهداری متکدیان در استان رفع می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه خرم آباد متکدیان بیشتری نسبت به سایر شهرهای استان دارد عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید در شهرهای بزرگ از جمله خرم آباد مجتمع اردوگاهی برای جمع آوری و نگهداری متکدیان ایجاد شود.

خجسته پور با تاکید بر اینکه در این راستا سازمان های متولی در حوزه متکدیان باید نمایندگان خود را به این مجتمع و فرمانداری خرم آباد معرفی کنند گفت: این سازمان ها شامل دادگستری، نیروی انتظامی، بهزیستی، کمیته امداد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و شهرداری هستند.

وی با بیان اینکه در این راستا شهرداری باید اقدام به شناسایی و جمع آوری متکدیان در سطح شهر کنند گفت: همچنین در این رابطه باید نیروی انتظامی همکاری لازم را با شهرداری داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بر ضرورت طبقه بندی متکدیان تاکید کرد و گفت: در این راستا متکدیان در پنج گروه حرفه ای، بی سرپرست و مجهول الهویه، گم شده و در راه مانده، معلول جسمی و ذهنی و همچنین نیازمندان واقعی باید ساماندهی شوند.

خجسته پور در ادامه سخنان خود با تاکید بر دستگیری متکدیان حرفه ای از سوی دستگاه قضایی عنوان کرد: همچنین بهزیستی باید اقدام به ساماندهی متکدیان بی سرپرست و معلول، کمیته امداد ساماندهی متکدیان نیازمند واقعی، اداره کار اقدام به ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ... اقدام کنند.

وی بر ضرورت ایجاد یک مجتمع اردوگاهی در شهرستان بروجرد برای ساماندهی متکدیان شرق استان تاکید کرد و گفت: همچنین باید رسانه ها کار فرهنگی را در رابطه با عدم کمک مردم به متکدیان حرفه ای داشته باشند و تاکید کنند که مردم کمک های خود را به موسسات خیریه پرداخت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تاکید کرد: کار جمع آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهرهای استان قبل از ایام عید در استان از سوی دستگاههای متولی باید صورت گیرد.