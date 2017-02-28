بازگشت آزادکاران به اردوی تیم ملی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان کشتی آزاد ایران پس از کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۷ کرمانشاه چند روزی را استراحت کردند که قرار است با نظر کادر فنی از روز ۱۳ اسنفدماه به اردوی تیم ملی باز گردند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران) محمد طهماسبی (گلستان)

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور – مسعود اسماعیل پور- ایمان صادقی (مازندران) محمد ملکی (آذربایجان شرقی) پیمان بیابانی (تهران)

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) مهدی یگانه جعفری (مازندران) مصطفی آقاجانی (تهران) نوید زنگنه (تهران)

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) حامد رشیدی (کرمانشاه) جمال عبادی (خوزستان) علی اصغر جبلی (گلستان) فرزاد کولیوند (تهران)

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان) بهمن تیموری – رضا افضلی (کرمانشاه) حمیدرضا زرین پیکر (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) مجتبی گلیج (مازندران) وحید شاه محمدی (همدان)

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) حسین شهبازی (تهران) جمال میرزایی (همدان) حسن رحیمی (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) جابر صادق زاده (مازندران) محمدرضا آذرشکیب (تهران)

سرمربی: محمد طلایی

مربیان: علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، احسان لشگری و عباس حاج کناری

سرپرست: علی بیات